Fertigungskommunikation mit Infokiosk verbessern

Die Software Visual Shop Floor von Solunio digitalisiert das Shop Floor Management in Industrieunternehmen. Dazu werden wichtige Fertigungsdaten in Echtzeit erfasst, aufbereitet und visualisiert. Mit einem neuen Kioskmodus verbessert die Software nun die Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Meetings – vom Touch-Terminal in der Fertigungshalle bis zur Chefetage.

Im Shopfloor Management dienen tägliche Treffen in den Produktionsbereichen dazu, aktuelle Herausforderungen zu besprechen, Lösungswege zu definieren und Aufgaben zu verteilen. Diese Regelkommunikation findet in unterschiedlichen Intervallen auf allen Führungsebenen statt. Deshalb umfasst die Software Visual Shop Floor von Solunio wichtige Werkzeuge, um diese Besprechungen zu organisieren, mit aussagekräftigen Kennzahlen zu unterstützen, neue Aufgaben zu erfassen und die Umsetzung nachzuverfolgen. In einem neuen “Kioskmodus” der Software sind diese Funktionen nun noch übersichtlicher zusammengefasst und einfacher zugänglich. Für jeden Bereich werden die relevanten Kennzahlen über Qualitätsverläufe, Soll-Istmengen, Ausschuss, Störzeiten oder andere Fertigungsdaten visualisiert. An einem großen Touchscreen-Bildschirm in der Fertigung können Drill-Downs per Fingerdruck ausgeführt werden. Ebenso lassen sich Aufgaben zuweisen, die Erledigung nachhalten und weitere Informationen aufrufen. “Mit diesem interaktiven Infoboard werden Besprechungen noch effektiver und nachhaltiger”, sagt Matthias Unterberger, Geschäftsführer von Solunio. “Es wird noch einfacher, die Mitarbeiter schnell und präzise zu informieren und die Aufgaben im Team einfach und transparent zu organisieren.” Der neue Kiosk-Modus wurde nach Anregungen von Kunden entwickelt und optimiert, die ihn bereits in der Praxis einsetzen.

Die Software Visual Shop Floor verbessert bei mittelständischen und internationalen Unternehmen produzierender Branchen standortübergreifend die Betriebsabläufe und das Reporting. Die vorhandenen Datenquellen wie Steuerungen, OPC-Server oder andere produktionsnahe Softwaresysteme werden genutzt, um spezifische Kennzahlen wie beispielsweise Overall Equipment Efficiency (OEE), Qualitätsverläufe und Produktivität zu berechnen und rollenspezifisch zu visualisieren.

Ebenso überwacht die Software Maschinen, Anlagen und Prozesse, sorgt mit Push-Benachrichtigen bei Störungen für schnelle Abhilfe und warnt die Mitarbeiter bei kritischen Abweichungen von Kennzahlen.

Auch die Mitarbeiter in der Fertigung werden an Maschinenterminals oder Infoboards unterstützt. Sie erfassen Betriebsdaten, geben Rückmeldungen und Begründungen für auftretende Störungen und greifen auf relevante Dokumente zu Artikeln, Aufträgen oder Maschinen zu. Schließlich überträgt Visual Shop Floor die erfassten Daten an ERP- oder MES-Systeme. Die webbasierte Software schließt den papierlosen Informationskreislauf dort, wo die Wertschöpfung stattfindet: Auf der Fertigungsebene.

Die 2013 gegründete Solunio GmbH mit Sitz in Bruneck, Südtirol bündelte 2015 umfangreiche Erfahrungen aus Software-Entwicklung und Industrie in der Software Visual Shop Floor. Die umfassende und durchgehende Plattform für Shopfloor Management enthält flexible Werkzeuge für das Visualisieren, Überwachen, Organisieren und Ausführen von Herstellungsprozessen sowie das zugrunde liegende Datenmanagement. Dadurch erschließen Unternehmen das Potenzial der Digitalisierung zur Verbesserung von Produktions- und Logistikprozessen. Visual Shop Floor wird täglich bei namhaften Top-Unternehmen der Industrie an insgesamt 80 Standorten weltweit eingesetzt. Dazu gehören global agierende Konzerne in den verschiedenen Branchen der Industrie wie GKN Powder Metallurgy, TDK-Electronics, CeramTec oder Plansee.

