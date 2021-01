Festes Duschgel – mit Hingabe hergestellt

Jolu Naturkosmetik: Festes, nachhaltiges Duschgel aus sozialer Manufaktur

Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Jolu Naturkosmetik den Gedanken der Nachhaltigkeit mit sozialem Unternehmertum: An der Herstellung des festen Duschgels aus dem Hause Jolu arbeiten nämlich körperlich benachteiligte Menschen mit. Geschäftsführerin Carina Benkert schildert den Herstellungsprozess des festen Duschgels aus natürlichen Rohstoffen: “Wir haben seit Jahren eine vertrauensvolle und verlässliche Kooperation mit den Peene Werkstätten Demmin, in denen rund 30 körperlich eingeschränkte Menschen an der Manufaktur unseres festen Duschgels mitarbeiten. Für uns ist es immer wieder von Neuem faszinierend zu sehen, mit welcher Hingabe und Leidenschaft sich diese Menschen für unsere nachhaltigen Produkte begeistern und einsetzen. Es ist eine durch und durch sinnvolle Tätigkeit. Durch die Manufaktur in den Werkstätten kommen wir unseren eigenen Ansprüchen an Regionalität und sozialem Engagement nach. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit sehr viel Freude an den Produkten, mit denen sich die alltägliche Körperpflege nachhaltig, plastikfrei und gesundheitsbewusst gestalten lässt.”

Festes Duschgel – nachhaltige Körperpflege ohne Plastik und mit natürlichen Inhaltsstoffen

Festes Duschgel – was steckt dahinter? Festes Duschgel verfolgt das Ziel, bei der Körperpflege möglichst ohne Plastikverpackung und mit natürlichen und naturbelassenen Rohstoffen auszukommen. Das feste Duschgel aus dem Hause Jolu kommt ohne Farb-, Duft- und Konservierungsmittel aus. Auch auf Mineralöle, Silikone oder Parabene verzichten die festen Duschgele aus der Duschbar von Jolu. Stattdessen kommen natürliche Produkte wie Tonerde oder Meersalz zum Einsatz, um zum Beispiel einen gewünschten Peeling Effekt zu erreichen oder Feuchtigkeit zu binden. Als Duftstoffe verwenden sie ätherische Öle aus Blüten oder Früchten, die neben der hautpflegenden Wirkung auch belebend oder beruhigend wirken können.

ICADA Siegel: Qualitätsmerkmal für festes Duschgel

In den festen Duschgelen von Jolu verbinden sich also soziales Unternehmertum und nachhaltige Produktgestaltung. Unabhängige Prüfinstitute bescheinigen dem festen Duschgel von Jolu regelmäßig höchste Qualität. Das feste Duschgel aus der Duschbar ist mit dem ICADA Siegel gekennzeichnet. Dieses erhalten nur kleinere mittelständische Betriebe, die den Nachhaltigkeitsgedanken in ihrer Manufaktur leben und deren Produkte dermatologisch geprüft sind.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

Kontakt

Jolu Naturkosmetik e. K.

Carina Benkert

Demminerstraße 21

17159 Dargun

03 99 59-59 39 99

03 99 59-59 39 97

presse@shop-jolu.de

https://shop.jolu.eu/

