Hauptfokus des World Yoga Summits vom 18. – 23.06.2023

Der thematische Hauptfokus des World Yoga Summits vom 18. – 23.06.2023 bei Yoga Vidya steht fest: die Festlegung weltweiter Standards für Ausbildung von Yogalehrenden.

Der Präsident des ICCR, der European Yoga Federation, von United Consciousness, der indische Botschafter und Sukadev Bretz, der Leiter von Yoga Vidya, kommen am 19. Juni 2023 um 9.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung in Bad Meinberg zusammen. Zwei Tage lang führen internationale Yogameister und Yogalehrende aller Kontinente die Debatte um die beste Version weltweit einheitlicher Ausbildungsrichtlinien. Die Vorstellung der „United Conscious Standards for Yoga Teachers Accreditation“ werden am 21. Juni 2023 von 11.30-13.00 Uhr im Beisein indischer Regierungsvertreter der Öffentlichkeit vorgestellt.

Am 22. Juni 2023 treffen sich der Haupt-Priester des Hammer Hindu-Tempels, dem größten hinduistischen Tempels Kontinentaleuropas, um vormittags die Grundsteinlegung eines Hindu-Schreins nach original indischem Vorbild zu begehen. Mittelfristig soll dem „Mandapa“ genannten Schrein ein klassischer Hindu-Tempel folgen. Ein Teil des Yoga Vidya Außengeländes steht dann Hindus der ganzen Welt zur Ausübung ihrer Religion zur Verfügung.

Mit der Erarbeitung der „United Conscious Standards for Yoga Teachers Accreditation“ bemühen sich Vertreter aller Kontinente unter Einbeziehung Indiens erstmalig um einen weltweiten Standard. Die Notwendigkeit dazu ist evident: 300 Millionen Menschen üben zur Zeit Yoga. Die Ausbildung der Yogalehrenden ist jedoch sehr unterschiedlich. In vielen Ländern gibt es Yoga Verbände, die ihre eigenen Standards haben, in manchen Ländern gibt es staatliche Vorgaben. Meist werden die Standards national definiert – oder gänzlich ohne Einbeziehung des Mutterlands, was als Form kultureller Aneignung bezeichnet werden könnte. Daher werden bei der Verabschiedung der weltweiten Ausbildungsrichtlinien besonders die indischen Wurzeln durch die Einbeziehung des Studiums der Yoga Schriften geehrt. Spirituelle Aspekte des Yoga stehen dabei im Fokus. Berücksichtigt werden folgende Ausbildungsinhalte: „Geschichte und Philosophie des Yoga“, „Yoga Spiritualität“, „Yoga Psychologie“, „Ethische Grundlagen“, „Physiologische Grundlagen“, „Wissenschaftliche Grundlagen“, „persönliche Yoga Praxis“, „Yoga Unterrichtsdidaktik“ im Fokus stehen.

Zur Veranstaltung sind Interessierte aller Kontinente eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Spende wird erbeten.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

