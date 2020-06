Feurige Gemütlichkeit: Guss-Schale schließt den Kreis

Drei Beine, drei Ringe, viele Vorteile

Die frische Luft in der Nase, das Zwitschern der Vögel im Ohr, die Sonne auf der Haut – die warme Jahreszeit zieht uns wie ein Magnet nach draußen. Die meisten schlagen ihr Lager dabei im heimischen Garten oder der Terrasse auf. Von früh bis spät wird gegrillt, geplaudert und gemeinsam gelacht. Umso schöner, wenn Tage wie diese an einem knisternden Holzfeuer in die Verlängerung gehen: Im Zentrum flackern die Flammen und die Liebsten haben sich gesellig darum versammelt. An lauen wie kühlen Sommerabenden sorgt das für unvergessliche Momente.

Genauso langlebig ist die Feuerschale TRIGON aus dem Hause LEDA. Wie alle Produkte des ostfriesischen Ofenexperten ist sie aus Qualitätsguss gefertigt. Seit seinen Anfängen im Jahre 1873 setzt der Traditionshersteller auf diesen Werkstoff. Wärmespeichernd und extrem hitzebelastbar ist Gusseisen besonders robust und formstabil. So eignet es sich ideal für Feuer – ob beim Kaminofen oder Flammenspiel unter freiem Himmel. Zudem ermöglicht das Material in der Gestaltung feinstes Design, das in der hauseigenen Gießerei mit hoch entwickeltem Handwerk in Form gebracht wird.

Drei Beine, drei Ringe, viele Vorteile

Mit einem Durchmesser von 72 Zentimetern und durch die tiefe Wölbung bietet die mattschwarze Schale aus der OutFire-Serie genügend Platz für mehrere Holzscheite. Das spendet nicht nur viel Wärme, es setzt auch die Dynamik des Ur-Elements besonders gut in Szene. Und die dunkle Lackierung bildet als Hintergrund einen starken Kontrast zum leuchtenden Tanz. Wobei sowohl die drei Beine als auch die 24 kg Eigengewicht stets einen festen Stand gewährleisten.

Zusätzlich sind für die Feuerschale optional drei farblich passende Windringe erhältlich, die etwa bei auftretenden Windböen vor Ascheflug schützen. Einfach angebracht sind sie obendrein ein sehr hochwertiges Designelement, welches der TRIGON einen ganz neuen Look verleiht. Alle Pluspunkte zusammen beweisen einmal mehr, mit welcher Qualität, Komfort und Innovation LEDA den Genuss des Feuers versteht. Und so schließt sich in gemütlicher Runde mit Familie und Freunden im eigenen Garten der Kreis. Mehr Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Kontakt

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Anja Steenweg

Groninger Str. 10

26789 Leer

+49 (0)491 60 99 0

+49 (0)491 60 99 290

info@www.leda.de

http://www.leda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.