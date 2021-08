FHI-Akademie: Das NonPlusUltra für Kunden und Mitarbeiter

Makler bei Frank Hoffmann Immobilien: Spaß haben und Kompetenz bieten!

Die Kernkompetenz des Familienunternehmens Frank Hoffmann Immobilien ist die erfolgreiche und vertrauensvolle Vermittlung von Immobilien. Schon seit Jahrzehnten wird hier den Kunden überdurchschnittlicher Standard geboten. Das funktioniert nur mit sehr gut strukturierter Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. Das Unternehmen bündelt die Vermittlung von Fachwissen in der FHI-Akademie. Die fest angestellten Immobilien- und Juniormakler absolvieren bei Frank Hoffmann Immobilien regelmäßig Fortbildungen, Webinare und Baustoffschulungen, um stets mit dem sich schnell wandelnden Markt Schritt zu halten.

Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen, werden hier sicher und vertrauensvoll beraten. Die positiven Weiterempfehlungen zufriedener Kunden geben dem Unternehmen recht: “[…] Angefangen bei einer unverbindlichen Wertermittlung, bis hin zum Verkauf des Hauses, fühlten wir uns jederzeit professionell beraten, eng begleitet und insgesamt sehr gut aufgehoben.” (Auszug aus einer Fünf-Sterne-Rezension)

In die FHI-Akademie der Frank Hoffmann Immobilien ist weiterhin der Bereich Ausbildung integriert. In enger Zusammenarbeit mit der Industrie und Handelskammer werden zur Zeit vier Auszubildende auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Die Geschäftsführung hat nach erfolgreicher Ausbildung die Übernahme in feste Arbeitsverhältnisse im Fokus.

Ein dritter Baustein der Akademie beinhaltet persönliche Weiterbildungen der Makler. Hier werden 1:1 Coachings von erfahrenen Trainern durchgeführt, die ganz nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Ziel ist immer, dem Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und ihm eine top Leistung zu bieten. Frau Reise, geschäftsführende Gesellschafterin, ist sich sicher: “Unsere Akademie kommt nicht nur unseren Mitarbeitern zu Gute, sondern besonders auch unseren Kunden. So gewährleisten wir einen gleichbleibend hohen Standard für unsere Dienstleistungen.”

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG verkauft vertrauensvoll Ihre Immobilie und kümmert sich um die komplette Abwicklung von A bis Z. Ersparen Sie sich den Stress und legen Sie den Verkauf in unsere bewährten Hände. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner für seine Kunden im Bereich Immobilienvermarktung. Das Familienunternehmen gehört weder einem Franchisesystem an, noch ist es konzerngebunden. Die Kunden erleben vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen, welches bereits in zweiter Generation von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt wird. Familiäre Werte – wie Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Mit Hauptsitz in Kaltenkirchen, vier Filialen in Hamburg und einer Neueröffnung in Bad Oldesloe ist das Unternehmen mit über 28 Mitarbeitern in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein erfolgreich tätig.

Bildquelle: unsplash