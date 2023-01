Fiat Punto Lautsprecher Upgrade Oberklasse Soundsystem

Ein Top Performance Soundsystem mit bis zu 300 Watt für den Fiat Punto von 1999 – 2018

Der Fiat Punto ein beliebtes Fahrzeug mit hohen Zulassungszahlen. Wie steht es um das Soundsystem im Fiat Punto. Der Tausch der Lautsprecher macht den größten Einfluss auf das Klangerlebnis im Fiat Punto der ab Werk mit sehr einfachen Papierlautsprechern bestückt ist. Für die Optimierung des Klangerlebnis ist das Paket Fiat Punto Typ 188 Auto Lautsprecher Komplett-SET die Lösung mit hoher Belastbarkeit und hervorragenden Klangeigenschaften.

Der Tausch der Lautsprecher im Fiat Punto ist sehr einfach wie im Modell Typ 188, in dem nur die Abdeckung der Lautsprecher in den vorderen Türen entfernt werden muss. Die Systeme aus dem Paket Fiat Punto Typ 188 Auto Lautsprecher Komplett-SET sind vom Top Hersteller JL-Audio und haben in der Zeitschrift Car & Hifi die Bewertung Oberklasse erreicht. Mit bis zu 225 Watt Maximalleistung bei 91 DB Wirkungsgrad, erreichen sie eine hochwertige Performance in Lautstärke und Klang an werksseitig Installierten Radios oder auch an nachträglich eingebauten Radios von Fremdherstellern.

Der hohe Wirkungsgrad garantiert eine hohe Abhörlautstärke mit großer Dynamik in der Musikwiedergabe ohne zu übersteuern und klaren Höhen und kraftvollen Bässen. Die Firma auto-lautsprecher.eu bietet für verschieden Fiat Punto Modelle passende Soundsysteme, von Fiat Punto Typ 188, 199 zu Grande Punto und EVO Punto von 1999 bis 2018.

Für das Modell Fiat Grande Punto gibt es im Webshop ein 300 Watt Soundpaket das Fiat Grande Punto Drei- & Fünftürer Soundsystem Top Performance mit dem 2-Wege-System Audison APK 165 und dem Koaxiallautsprecher APX 4, inclusive Zwei-Stufen-Pegelwähler für die Hochtöner sind absolut Top in der Oberklasse. Sehr leicht zu installieren mit Hochstrom-Fast-On-Klemmen mit Doppelkontakt.

In einigen Modellen ab Typ 188 müssen die Lautsprecher für die Punto Modelle mit fahrzeugspezifischen Halterungen geliefert werden. Sie sind nur mit den Halterungen in die werkseitigen Einbauplätze zu integrieren, von außen ist nach dem Upgrade nichts zu sehen alles verschwindet passgenau hinter den Türverkleidungen.

Besuchen Sie unsere Kategorie Fiat Punto Lautsprecher im Webshop auto-lautsprecher.eu hier werden passgenaue Lautsprecher Upgrades für verschiedene Modelle des Punto angeboten. Wir bieten Auto Lautsprecher Testsieger und Top-Marken an damit das Upgrade hohe Qualitätsstandards erreicht. Alle Kunden erhalten ausführliche Einbau Tipps in PDF-Format für die Installation in den werkseitigen Einbauplätzen.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu bieten wir auch Demontagewerkzeug an ab Euro 9,99 für die Demontage der Türverkleidungen mit hochwertigen Kunststoffhebeln die am Interior keine Kratzer und Spuren hinterlassen. Für die Türen empfehlen wir auch Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die eine Verbesserung der Klangeigenschaften bewirkt. Die Basswiedergabe wird bei gedämmten Fahrzeugen um bis zu 7 DB stärker bei gleicher Leistung am Radio.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.