FICO Blockchain mit Innovators Award ausgezeichnet

Von FICO entwickelte und patentierte Blockchain für den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht Governance bei der Entwicklung, Anwendung und Überwachung von Machine-Learning-Modellen

Berlin, 07. August 2023 – FICO wurde für seine Blockchain zur Governance von künstlicher Intelligenz mit dem Innovators Award 2023 des Global Finance Magazins geehrt. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury aus Redakteuren und Wissenschaftlern alljährlich Banken und FinTechs weltweit sowie Innovationen aus dem Finanzbereich.

Mehr zum Award unter: https://www.gfmag.com/magazine/june-2023/innovators-2023-global-winners

Die von FICO entwickelte und patentierte Blockchain zur Governance von KI-Modellen nutzt einen unveränderlichen Blockchain-Ledger. Damit lässt sich die verantwortungsvolle Entwicklung, Anwendung und Monitoring von KI-Modellen durchgängig dokumentieren.Die Technologie sorgt dafür, dass dabei zwingend unternehmensweite Standards zur Anwendung kommen müssen – und weist dies zuverlässig nach. Die Blockchain bietet Anforderungen für eine überprüfbare KI, wodurch Governance und Aufsichtsbehörden unterstützt und Störungen in der Produktion aufgedeckt und behoben werden können. In den Analytikteams bei FICO wird die neue Technologie bereits eingesetzt. Für Kunden steht sie ab sofort auch auf der FICO Platform zur Verfügung.

„Mit dieser Produktneuheit können Data Scientists sicherstellen, dass sie bei der Entwicklung von Modellen die Standards für eine zuverlässige, nachvollziehbare, ethische und erklärbare KI befolgen“, so Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics Officer bei FICO und Mitinhaber des Patents für die Blockchain. „Das Besondere ist, dass die KI-Governance bereits während des Entwicklungsprozesses abläuft und nicht erst nach Fertigstellung. Alle wichtigen Metriken und Daten können dabei überwacht werden, so dass die Entwickler alle Standards zu Compliance, Governance und Produktionsmonitoring für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung erfüllen.“

Der Bedarf nach verantwortungsvoller KI-Nutzung ist da. Laut dem diesjährigen Bericht „State of Responsible Artificial Intelligence in Financial Services“, den FICO mit dem Marktforschungsunternehmen Corinium erstellt hat, haben KI-Lösungen und -Tools für mehr als die Hälfte der Befragten im Finanzsektor (52 %) eine höhere Priorität als noch vor 12 Monaten. Die große Mehrheit (71 %) hat jedoch ethische und verantwortungsvolle KI noch nicht in ihre wichtigsten Unternehmensstrategien integriert. 43 % der Befragten gaben an, dass sie mit verantwortungsvollen KI-Governance-Strukturen zu kämpfen haben, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

„Im Hinblick auf die geplante KI-Verordnung der EU, aber auch angesichts vergleichbarer Vorhaben in den USA und weiteren Ländern, sollten Unternehmen, die in der Entwicklung von KI tätig sind, den Regulierungen einen Schritt voraus sein“, so Zoldi. „Verantwortungsvolle KI-Entwicklung muss zum Unternehmensstandard werden. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Daten fließen in mein Modell ein? Welche latenten Merkmale nutzt mein Modell? Auch in Bezug auf Compliance oder Governance sind diese Überlegungen wichtig. Unsere Blockchain ermöglicht es, all dies in einem unveränderlichen Datensatz zu erfassen. Sie stellt die Grundlage für überprüfbare KI-Funktionen dar.“

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.fico.com

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

Besuchen Sie uns auch auf Twitter und unserem Blog.

Neuigkeiten und Informationen für Medienvertreter finden Sie unter https://www.fico.com/en/newsroom.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.fico.com

FICO ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation.

Besuchen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn und unserem Blog.

Neuigkeiten und Informationen für Medienvertreter finden Sie unter https://www.fico.com/en/newsroom

Firmenkontakt

FICO

Darcy Sullivan

Cottons Centre, Hays Lane 5

SE1 2QP London

+49 89 419599-46



https://www.fico.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Evi Moder

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89 419599-38



http://www.maisberger.com