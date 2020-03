Fieberthermometer aus Taiwan: Wichtige Verbündete gegen das Corona-Virus

Taipei, 12.03.2020

Ältere kennen es noch: das Fieberthermometer, das unter die Zunge gesteckt wird und nach langem Warten einen Messwert ausgibt. Diese Zeiten sind vorbei, denn heute bestimmen Thermometer die Körpertemperatur kontaktlos mit Infrarotstrahlung. Dazu richtet man das Thermometer einfach auf die Stirn, das Display zeigt das Ergebnis sekundenschnell auf ein Zehntel Grad Celsius an. Mit dem Ausbruch des Corona-Virus ist die Nachfrage nach solchen Thermometern sprunghaft gestiegen.

Die besten Infrarot-Thermometer kommen aus Taiwan. Die Verkäufe sind seit 2015 stetig gewachsen und lagen 2018 bei rund 15 Millionen Euro, wobei die Exporte um 14,6 % gestiegen sind. 2020 dürften diese Zahlen deutlich übertroffen werden. Die Hersteller in Taiwan berichten von einer enormen Nachfrage, Shops in aller Welt seien teilweise ausverkauft.

Maßstäbe bei Fieberthermometern setzt das kontaktlose Infrarot-Thermometer NC200 des taiwanesischen Herstellers Microlife. Es besitzt eine Abstandskontrolle, die dem Nutzer anzeigt, wenn das Gerät in der richtigen Position ist. Dann erfolgt die Messung automatisch, in weniger als drei Sekunden wird das Ergebnis angezeigt. Das NC200 wurde in diesem Jahr mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalten innovative Unternehmen, die erfolgreich eigene Marken in ihrer Branche aufgebaut haben und die Produkte mit außergewöhnlichem Design und hoher Qualität anbieten. Thermometer zur Messung im Ohr oder auf der Stirn gibt es auch mit Bluetooth-Schnittstelle. Sie übertragen die Messwerte an eine Smartphone-App. Der Nutzer erhält so einen schnellen Überblick über die Körpertemperatur und kann bei einem Anstieg sofort reagieren. Fieberthermometer Made in Taiwan leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus.

Über Taiwan Excellence

Das Symbol von Taiwan Excellence zeichnet Taiwans innovativste Produkte aus, die einen enormen Mehrwert für Anwender weltweit bieten. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden für spezifische Taiwan Excellence Awards ausgewählt, basierend auf ihrer Exzellenz in Design, Qualität, Marketing, taiwanesischer Forschung & Entwicklung und Fertigung. Das 1992 vom Wirtschaftsministerium (MOEA), R.O.C., initiierte Symbol für Taiwan Excellence wird von 102 Ländern anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.de oder www.taiwanexcellence.org/en

Über das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet, um taiwanesische Unternehmen bei der Erweiterung ihrer globalen Reichweite zu unterstützen. In den letzten 40 Jahren hat es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der taiwanesischen Wirtschaft gespielt. TAITRA wird von der Regierung und den Industrieverbänden gemeinsam gefördert und wird von der internationalen Geschäftswelt als Business Gateway zu Taiwan angesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.taitra.org.tw oder http://www.taiwantrade.com.tw

