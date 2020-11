Firmen in Hannover setzen zunehmend auf SEO Agenturen

Starke Konkurrenz in Hannover, auch im Internet – SEO Agentur verhilft zu Sichtbarkeit

HANNOVER. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität und einer ausgewogenen Branchenstruktur. Innovative Leitbranchen sind hier ebenso vor Ort wie Dienstleistungs-, Handels- und Logistikunternehmen, Industriebetriebe und mittelständische Handwerksunternehmen.

Wie bei einer Großstadt mit über 500.000 Einwohnern zu erwarten, ist die Konkurrenz der Unternehmen um Aufmerksamkeit in Hannover groß. Hier hilft professionelle SEO, die entscheidende regionale Sichtbarkeit zu erhöhen.

Warum ist regionale Sichtbarkeit durch Local SEO im Netz auch in Hannover so wichtig?

Unter regionaler Sichtbarkeit versteht man die Auffindbarkeit von Webseiten durch Nutzer in einer bestimmten Region. Die Zeit einheitlicher Suchergebnisse ist lange vorbei. Lokalisierung ist Standard. Das heißt konkret: Wer in Hannover einen Friseur, einen Zahnarzt, eine Anwaltspraxis oder einen Handwerker sucht, dem werden zuerst Anbieter aus der Nähe des eigenen Standorts angezeigt. Die Aufgabe von SEO ist es nun, Webseiten für diese Suche zu optimieren.

Die drei Buchstaben SEO stehen dabei für Search Engine Optimization, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Darunter wird ein Mix aus ganz verschiedenen Maßnahmen verstanden, die alle das Ziel haben, die Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen zu erhöhen. Der Webseiteninhalt, auch Content genannt, muss für die Bedürfnisse der Nutzer und die Kriterien der Suchmaschinen optimiert werden.

Zudem ist ein verzweigter Aufbau an Backlinks nötig, die auf die Webseite verlinken. Auch die Einbindung von Bewertungsportalen und sozialen Netzwerken sowie die Einträge in Verzeichnisse und Dienste wie Google Maps und Googe My Business gehören dazu.

Welche Aufgabe übernimmt eine SEO Agentur in Hannover?

Suchmaschinenoptimierung führt im Erfolgsfall dazu, dass die eigene Webseite weit vorne und somit gut sichtbar in den Suchergebnissen von Nutzern in und um Hannover auftaucht. Die Sichtbarkeit ist die Grundvoraussetzung für Erfolg im Netz. Damit optimale Sichtbarkeit erreicht wird, müssen alle Aspekte der SEO stimmig ineinandergreifen. Diese Aufgabe übernehmen SEO Agenturen. Hier sind die nötigen Kompetenzen gebündelt vorhanden. Da sich die Anforderungen an erfolgreiche SEO laufend ändern, ist eine regelmäßige Betreuung ideal.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen.

