Firmenauflösung – professionell und unkompliziert

Firmenauflösungen können viele Gründe haben und nehmen – je nach Größe des Objektes -viel Arbeit und Zeit in Anspruch. Wir als Service-Helden helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Firmenauflösung. Wir planen termingerecht, um Kosten zu sparen, entsorgen fachgerecht, um die Umwelt zu schonen und demontieren maßstabsgerecht, um Büro- und Produktionsausstattung zu sichern. Wir haben Erfahrung bei der Auflösung von Büroräumen, Lagerhallen, Werkstätten, Produktionshallen, Ladengeschäften, Hotel sowie Restaurants und stehen Ihnen mit einem Team aus professionellen Handwerkern zuverlässig und kompetent zur Seite. Demontagen, Ausräumen, Transport und Entsorgung erhalten Sie aus einer Hand. Als Firmeninhaber oder leitender Angestellter liegt viel Verantwortung auf Ihren Schultern, um die Abwicklung der Firmenauflösung gut zu organisieren. Sparen Sie sich die Arbeit, Zeit und den Stress und überlassen Sie Ihre Firmenauflösung uns, den Service-Helden. Denn wir wissen, worauf es bei der Firmenauflösung ankommt.

Büroauflösung – schnell und kostensparend

Büroauflösungen, Büroverkleinerungen, Standortwechsel oder Homeoffice bestimmen den Wandel der Zeit. Hier ist es wichtig einen zuverlässigen Partner zu haben, der Sie beim Auf- und Abbau von Büromöbeln oder bei der Auflösung Ihrer Büros unterstützt. In einem gemeinsamen kostenlosen Termin vor Ort klären wir alle Einzelheiten und senden Ihnen ein unverbindliches Angebot mit zeitnaher Umsetzung zu. Denn eine zeitnahe Auflösung mindert laufende Kosten wie Büromiete und auch ein Standortwechsel muss bei einer Betriebsauflösung schnell vollzogen werden, um keine Arbeitszeit zu verlieren. Nach Abschluss der Büroräumung werden die Räumlichkeiten besenrein übergeben. Verlassen Sie sich auf uns und profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Büroauflösung

Lagerräumung – fachgerecht mit Plan

Die Auflösung von Lagerhallen und Produktionshallen erfordert eine gute Planung, da oftmals umfangreichere Arbeiten anstehen. Wir verfügen über einschlägige Erfahrungen bei Lagerräumungen, räumen in kürzester Zeit bestehende Lagerflächen sowie Werkstätten, demontieren Ihre Maschinen und Einrichtungselemente fachgerecht und können auch schwere Lasten abtransportieren. Unser erfahrenes Team aus professionellen Handwerkern und starken Entrümplern erledigt alle Aufgaben schnell, gründlich und mit größter Sorgfalt. Die Rückbaumaßnahmen werden unter Beachtung der Rechts- und Sicherheitsvorschriften fachgerecht durchgeführt. Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da und klären bei einem gemeinsamen Termin vor Ort alle wichtigen Details für das Angebot der Lagerräumung. Auf uns als Service-Helden ist Verlass.

Ladenräumung und Geschäftsaufgabe

Eine Geschäftsaufgabe und die anschließende Ladenräumung kann viele Gründe haben und setzt eine genaue Planung der einzelnen Schritte voraus. Dadurch vermeiden Sie Fehler und sparen unnötige Kosten. Ordnen Sie Ihren Lagerbestand und regeln Sie den Abverkauf. Danach kümmern wir uns um die Verkaufseinrichtungen und gegebenenfalls um den Rückbau der gemieteten Gewerbefläche. Falls Sie eine zukünftige Neu-Eröffnung planen, beraten wir Sie auch gerne bei der Einlagerung Ihrer Ladeneinrichtung und kümmern uns um den sicheren Transport. Problemabfälle sowie Sperrmüll und Elektroschrott werden fachgerecht entsorgt. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Besichtigungstermin. Wir garantieren Ihnen eine professionelle Beratung sowie ein faires, unverbindliches Angebot, um Sie bei der Ladenräumung bestmöglich unterstützen zu können.

Rundum sorglos mit den Service-Helden

Wir sind ein junges Team von Handwerkern und haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit Transparenz und Fairness eine Alternative zum bestehenden Markt zu schaffen. Wir streben eine partnerschaftliche Beziehung zu all unseren Kunden an, um den höchstmöglichen Nutzen auf beiden Seiten zu generieren. Gerade das Ausräumen von Büros, Werkstätten, Lagerräumen, Produktionsstätten und Geschäften erfordert Vertrauen und das notwendige Verständnis für die aktuelle Situation. Doch unser Anspruch geht weit über eine Firmenauflösungen hinaus. Wir wollen einen Betrag zur Umwelt leisten und einen möglichst hohen Anteil an wiederverwertbarem Material in den Wertstoffkreislauf zurückführen. Dies ist nur durch eine umweltschonende und fachgerechte Entsorgung möglich, die wir als Service-Helden jeden Tag gewährleisten.

Ein Held ist eine Person, die eine besondere, außergewöhnliche Leistung vollbringt. Aber Helden zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie mit Leidenschaft ihrer Bestimmung folgen, das tun was sie lieben. Deshalb sind wir die Service-Helden, denn wir lieben unseren Job und sehen den Menschen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

