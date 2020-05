fiskaltrust startet den Produktionsbetrieb der Middleware in Deutschland

Nach einem erfolgreichen Pilotbetrieb gibt fiskaltrust die stabile Middleware 1.3.1 offiziell für den Produktionsbetrieb frei

Düsseldorf, 29.05.2020

fiskaltrust hat nach einem erfolgreichen Pilotbetrieb die Middleware 1.3.1 für den Produktionsbetrieb freigegeben. Neben der verbesserten Unterstützung für die technischen Sicherheitseinrichtungen der Swissbit und der Bundesdruckerei werden alle DSFinV-K 2.1 relevanten Kassenbon-Typen (Beleg, AVSonstige, AVBelegabbruch, AVRechnung, AVTransfer, AVBestellung, AVSachbezug, AVTraining, AVBelegstorno) unterstützt.

Am 03.06.2020 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr veranstaltet fiskaltrust ein weiteres Webinar und wird hier die aktuellen Neuerungen der Version 1.3.1 vorstellen sowie einen Einblick in die weitere Entwicklungsplanung der kommenden Monate geben. Alle interessierten Kassenhersteller und Kassenhändler sind hierzu herzlich eingeladen. Der Link zur Teilnahme ist unter https://fiskaltrust.de/news aufrufbar. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Auch auf Twitter erhalten Sie stets alle Neuigkeiten und Informationen zu den jüngsten Entwicklungen und Fortschritten. Folgen Sie uns einfach unter @fiskaltrustDE.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

fiskaltrust gmbh

Toulouser Allee 19a

40211 Düsseldorf

Telefon: +49 211 540 134 33

Email: info@fiskaltrust.de

www.fiskaltrust.de

fiskaltust ist ein führender Anbieter von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Kooperation mit mehreren hundert Kassenherstellern bietet fiskaltrust Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Software- und Hardwarelösungen für die Fiskalisierung von Kassen- und Aufzeichnungssystemen an. Das Unternehmen kann hierbei auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in Umfeld der IT-Dienstleistungen sowie der Steuerberatung zurückgreifen. Aktuell verwenden mehr als 24.000 Unternehmen -mit tausenden Kassen und Terminals den fiskaltrust.Service zur gesetzeskonformen Fiskalisierung.

Die im Januar 2019 von fiskaltrust in Deutschland gegründete GmbH ist eine Unterstreichung der erfolgreichen Wachstums- und Expansionstrategie des Unternehmens und wird durch die Beteiligung der Audicon GmbH als strategischer Investor und Kooperationspartner untermauert.

Die Audicon GmbH ist seit 2002 offizieller Lieferant der Finanzverwaltung im Bereich der digitalen Betriebsprüfung und Anbieter des Audicon Kassenarchiv Online und führender Anbieter von Software und Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Risk & Compliance.

Kontakt

fiskaltrust gmbh

Markus Henselmann

Toulouser Allee 19a

40211 Düsseldorf

+49 211 540 134 33

info@fiskaltrust.de

http://www.fiskaltrust.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.