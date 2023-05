Fit werden mit der passenden Therapie

Die ganzheitliche Physiotherapie in Frankfurt umfasst Therapiemethoden und äußerliche Anwendung von Heilmitteln (z. B. Heißluft und Fango), die ein wichtiger Bestandteil der modernen Medizin ist mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit und die Beweglichkeit des menschlichen Körpers zu verbessern, zu erhalten oder wiederherstellen.

Eine umfassende, individuelle Behandlung und Betreuung durch kompetente Physiotherapeuten Frankfurt ist für uns selbstverständlich. Wir arbeiten mit evidenzbasierten Therapiemethoden und modernsten Therapiegeräten, und sichern durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen einen hohen Qualitätsstandard.

Wir setzen auf aktive Physiotherapie

Physiotherapeuten Frankfurt sorgen für eine Besserung nach einer Operation oder einer chronischen Krankheit, damit Sie wieder in Ihr tägliches Leben starten können. Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen als Folge einer Operation, eines Traumas oder einer chronischen Verletzung führen zu einem Verlust der körperlichen Funktionalität und Leistungsfähigkeit.

Um Sie wieder fit für den sportlichen und beruflichen Alltag zu machen, sind Schmerzreduktion und ein gezielter Umgang mit Stress von größter Bedeutung. Abhilfe schafft hier ein Rehabilitations- und Physiotherapietraining, das in Form von Gerätephysiotherapie oder physiotherapeutischen Übungen auch ärztlich verordnet wird.

Die medizinische Behandlung wird von Physiotherapeuten geleitet. Die Auswahl der Übungen und des Trainingsprogramms berücksichtigt Ihren aktuellen Gesundheitszustand und Ihre Krankengeschichte.

Größtmögliche Mobilität dank Physiomanagement

Bei verlorener oder eingeschränkter Beweglichkeit, wie zum Beispiel nach einem Bänderriss, Schlaganfall oder Knochenbruch setzen wir die Physiotherapie im Rahmen der motorischen Rehabilitation ein. Wir verwenden sie, um die Balance, Stabilität, Reaktionsfähigkeit und Koordination des Patienten zu messen und zu dokumentieren.

Alle Mess- und Trainingsdaten werden dokumentiert, so dass der Therapiefortschritt ist sofort sichtbar ist, denn der Erfolg ist die größte Motivation.

Physikalische Therapie, die Manuelle Therapie und Krankengymnastik ist eine Form der äußerlichen Anwendung und ein Oberbegriff für verschiedene therapeutische Maßnahmen, mit deren Hilfe zunächst die Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit des menschlichen Körpers verbessert, erhalten oder wiederhergestellt werden soll.

Seien Sie aktiv und bleiben Sie informiert

Ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots ist natürlich die Optimierung Ihrer Ernährung. Das Wichtigste zum Abnehmen ist eine Kombination aus Ausdauersport, richtiger Ernährung, Bewegung im Alltag und Krafttraining.

Mit einem breiten Therapieangebot bieten wir Ihnen den richtigen Ausgleich zwischen körperlicher Aktivität im Beruf und im Alltag. Freuen Sie sich auf ein auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmte Therapie, betreut von professionell ausgebildeten Physiotherapeuten.

Physiotherapie und Fitness in Frankfurt

Unser Gesundheitsforum in Frankfurt ist die ideale Anlaufstelle für alle, die aus der Frankfurter Region kommen. Unser oberstes Ziel ist Ihre geistige und körperliche Gesundheit. Wir verbinden Fitness mit Physiotherapie, um gemeinsam Ihre Ziele effektiv und nachhaltig zu erreichen. Überzeugen Sie sich selbst von unserer hochmodernen Ausstattung und einem breiten Angebot an Behandlungen und therapeutischen Anwendungen.

Aktiv zu werden ist manchmal schwer genug. Aktiv zu bleiben ist noch schwieriger. Wir möchten Sie genau hier abholen und unterstützen.

Wer kennt das nicht: Man nimmt sich immer wieder vor, probiert diese oder jene Sportart aus und hört wieder auf. Ob der Sport keinen Spaß gemacht hat, der lang ersehnte Erfolg nicht schnell genug eintraf oder die Unterstützung nicht ausreichte. Es gibt gute Gründe, jetzt damit anzufangen:

Sie möchten aktiver werden?

Das Herz-Kreislauf-System trainieren?

Rücken stärken? Muskeln aufbauen?

Ein paar Kilo abnehmen?

Das Ziel ist, dass jeder seine Bewegung findet, dabeibleibt und seine Ernährung verbessert.

Wie schon seit vielen Jahren bei den Psychologen möglich, dürfen auch Physiotherapeuten mit der speziellen Weiterbildung zum „Sektoralen Heilpraktiker auf dem Gebiet der Physiotherapie“ = HP PT, ihre Tätigkeit ohne ärztliche Verordnung anwenden und mit den Patienten „direkt als Erstkontakt“ abrechnen.

Wenn Sie also der Meinung sind, ihre Beschwerden können mit einer physiotherapeutischen Therapie behandelt werden, dann wenden Sie sich gerne an uns. In einer detaillierten und ausführlichen physio- und manualtherapeutischen Untersuchung werden wir feststellen, ob Ihre Beschwerden direkt von uns behandelt werden können oder doch eine ärztliche Abklärung notwendig ist.

Das bedeutet für Sie, dass wir mit Ihnen zusammen die Therapie ganz nach Ihrem individuellen Krankheitsbild durchführen können, ohne das eine vorgegebene Menge an Behandlungen durch einen bundeseinheitlichen Heilmittelkatalog bestimmt wurde oder eine „Heilmittel-Budgetierung“ greift.

Die Behandlung ermöglicht Ihnen eine Abrechnung über Ihre private Krankenversicherung oder einer Zusatzversicherung für Heilpraktiker. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach dem von Ihnen mit Ihrer Versicherung abgeschlossenen Vertrag. Bezüglich individueller Kostenübernahme wenden Sie sich bitte am besten vor Behandlungsbeginn an Ihre private Kranken- bzw. Zusatzversicherung.

Firmenkontakt

Privatpraxis Pagalos und Kollegen

Emmanuel Pagalos

Rheinstr. 29

60325 Frankfurt am Main

069 – 95 64 43 13



https://www.pagalos.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 – 63 19 89 76



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.