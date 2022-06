Fivetran ist „Google Cloud Global Technology Partner of the Year“

München, 21. Juni 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, gibt heute seine Auszeichnung als „Google Cloud Global Technology Partner of the Year 2021“ bekannt. Gewürdigt werden die Unternehmensleistungen im Google Cloud-Ökosystem: Gemeinsame Kunden können über den sicheren und zuverlässigen Managed Service für Data Pipelines ihre Daten problemlos in BigQuery übertragen.

Im Durchschnitt bewegt Fivetran für Kunden täglich mehr als 8 TB an Daten innerhalb des Data Warehouses der Google Cloud Platform (GCP). Der Experte für Modern Data Stack unterstützt Anwender, die Nutzung von BigQuery kontinuierlich zu optimieren: So lassen sich unterschiedliche Datenquellen zentralisieren und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen.

„Wir freuen uns, Fivetran als unseren Global Technology Partner of the Year“ auszuzeichnen“, sagt Kevin Ichhpurani, Corporate VP, Global Ecosystem and Channels bei Google. „Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von Fivetran, seine Kunden mit Lösungen im Bereich Datenerfassung und ELT zu unterstützen. Unternehmen können so ihre Daten sicher verwalten und nutzen.“

Im vergangenen Jahr hat Fivetran die Benutzerfreundlichkeit für Google Cloud-Kunden verbessert und die Integrationen mit GCP deutlich ausgebaut. Anwender können nun Fivetran-Konnektoren aus der Google Cloud-Umgebung heraus starten und die Fivetran-Datenintegrationslösung über den Google Cloud Marketplace erwerben und implementieren.

Seit der Übernahme von HVR im September 2021 bietet Fivetran den Google Cloud-Kunden zudem eine zuverlässige SAP-Datenbankreplikation als Teil des Google Cloud Cortex Framework. Darüber hinaus unterstützt Fivetran ab sofort auch Databricks in der Google Cloud.

Ein Beispiel für den Erfolg der Partnerschaft ist Nando’s. Die multinationale Lebensmittelkette mit über 1.000 Standorten modernisierte ihren Data Stack mit Fivetran und Google Cloud, um mit datengestützten Entscheidungen ihre Marketingstrategien zu optimieren. „Mit Fivetran und Google Cloud konnten wir Geschäftsabläufe genau nachverfolgen. So sehen wir welche Restaurants profitabel sind und was Kunden wann am häufigsten bestellen“, so Miguel Puig Garcia, Technical Lead bei Nando’s. „Früher haben wir 80 Prozent der Zeit mit der Übertragung von Daten verbracht. Jetzt sind es nur noch 20 Prozent. Wir können uns auf E-Mail-Kampagnen konzentrieren und die damit zusammenhängenden Daten analysieren.“

„Unsere Partnerschaft mit Google Cloud baut auf dem Grundsatz von Fivetran auf, dass vollständig verwaltete Cloud-Dienste nicht nur robust und leistungsstark, sondern auch einfach zu nutzen sein sollten“, sagt Anthony Brooks-Williams, Executive President bei Fivetran. „Es ist eine unglaubliche Ehre, als „Google Cloud Technology Partner of the Year“ ausgezeichnet zu werden. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter auszubauen und noch mehr Kunden dabei zu helfen, neue Möglichkeiten zu erschließen und die Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.“

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

+49 89 417761-13

tobias.knieper@fivetran.com

https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine / Noemi Kegler / Constanze Auch

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13 / 18 / 42

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.