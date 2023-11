Fivetran und Crane Worldwide Logistics gewinnen Digital Leadership Award 2023 von Ventana Research

Award in der Kategorie „Analytics“ für die vollständige Transformation in eine datengetriebene Organisation

München, 09. November 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, und Crane Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von globalen Supply-Chain-Lösungen, haben den Digital Leadership Award 2023 von Ventana Research in der Kategorie „Analytics“ gewonnen. Die Auszeichnung würdigt das Unternehmen und die Technologie für eine vorbildliche Führungsrolle beim Einsatz von Analytics im Unternehmen oder in der IT.

Das Supply-Chain-Unternehmen Crane Worldwide Logistics hat sich für Fivetran entschieden, um die Migration von Daten nach Snowflake zu unterstützen. Daraus ist eine dauerhafte, firmenweite Partnerschaft entstanden. Durch den Einsatz von Fivetran im gesamten Unternehmen erzielt Crane eine geschätzte Zeitersparnis bei undifferenzierten Tätigkeiten von Data Engineers von 80 %, neue Daten können jetzt in Stunden statt Monaten erfasst werden.

„Der Einsatz von Fivetran hat sowohl die Gesamtbetriebskosten als auch die Time-to-Value für viele wichtige Dateninitiativen reduziert“, erklärt Jared Noynaert, Vice President, Data & Analytics bei Crane Worldwide Logistics. „Mit Fivetran Local Data Processing als zuverlässigem Einstiegspunkt in unser Daten-Ökosystem können sich unsere Data Engineers darauf konzentrieren, Innovationen voranzutreiben, anstatt sich mit simplen ETL-Jobs zu beschäftigen, ohne dass sie dabei auf Flexibilität oder auf die Konfigurierbarkeit kritischer Change Data Capture Workloads verzichten müssen. Dadurch können sich nachgelagerte Datenanwender auf vollständige, aktuelle Daten und strikte Einhaltung der SLA verlassen.“

Die Ventana Research Digital Leadership Awards zeichnen Personen und Organisationen aus, die die Modernisierung und Transformation ihrer Mitarbeiter, Prozesse, Informationen und Technologien vorangetrieben haben, um ihr Geschäfts- und Marktpotenzial zu steigern.

„Herzlichen Glückwunsch an Jared Noynaert und Crane Worldwide Logistics mit Fivetran für die Auszeichnung mit dem 16. Ventana Research Digital Leadership Award in Analytics“, so David Menninger, SVP und Research Director bei Ventana Research. „Gemeinsam haben sie die Datensilos im Unternehmen aufgelöst und stellen Daten schneller zur Verfügung, um die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu unterstützen und so die Kundenerfahrung, die Mitarbeiterzufriedenheit, die betriebliche Effizienz und die Umwelt zu verbessern.“

Für die Bewertung analysiert das Ventana Award-Team Fallstudien und Einreichungen, um den Einsatz von Menschen, Prozessen, Informationen und Technologie in der Organisation hinsichtlich ihrer Auswirkungen und der aus dem Einsatz der Technologie resultierenden Leistung zu bewerten. Dabei werden Best Practices und Methoden untersucht, außerdem wie stark das Team eingebunden wird sowie die Auswirkungen und der Wert des Projekts auf das Unternehmen. Die diesjährigen Nominierungen decken viele Branchen sowie Unternehmen unterschiedlicher Größe ab.

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue, Lufthansa, Morgan Stanley und Pitney Bowes, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

Über Ventana Research

Ventana Research bietet Einblicke und fachkundige Beratung zu etablierten und disruptiven Technologien durch ein einzigartiges forschungsbasiertes Angebot, das Benchmarking und Technologie Assessments, Fortbildungsworkshops sowie unsere Forschungs- und Beratungsdienste Ventana On-Demand umfasst. Unser unübertroffenes Verständnis für die Rolle von Technologie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und -leistung und unsere Best-Practice-Anleitung basieren auf unserem rigorosen, forschungsbasierten Benchmarking von Menschen, Prozessen, Informationen und Technologie in allen Business- und IT-Funktionen in jeder Branche. Dank dieser Benchmarking-Forschung sowie unserer Marktabdeckung und fundierten Kenntnisse von Hunderten von Technologieanbietern können wir unseren Kunden Weiterbildung und Expertise bieten und den Wert ihrer Technologie-Investitionen steigern, während wir gleichzeitig Zeit, Kosten und Risiken reduzieren.

Ventana Research bietet die umfassendste Analysten- und Marktabdeckung in der Branche – Geschäfts- und IT-Fachleute auf der ganzen Welt sind Mitglieder unserer Community und profitieren von unseren Erkenntnissen, ebenso wie hoch angesehene Medien- und Verbandspartner weltweit. Unsere Ansichten und Analysen werden über unsere Blogs und auf Twitter, Facebook und LinkedIn verbreitet. Wenn Sie erfahren möchten, wie Ventana Research Sie dabei unterstützen kann, den Reifegrad der Nutzung von Informationen und Technologien in Ihrem Unternehmen durch unsere Beratungs-, Consulting-, Forschungs- und Schulungsdienstleistungen zu erhöhen, besuchen Sie bitte www.ventanaresearch.com

