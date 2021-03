Flachdach-Knowhow

alwitra Schulungsvideos – so geht Flachdach

Als eines der ersten Unternehmen der Abdichtungsbranche stellte alwitra bereits vor 10 Jahren seinen Kunden Schulungsmaterial auch in digitaler Form zur Verfügung. Neben den klassischen Verlegeanleitungen präsentierten die Flachdachspezialisten auch kurze Videoclips zur fachgerechten Verarbeitung der alwitra Systemprodukte. Die ausgefallene Schulungssaison nutzten die Trierer Flachdachexperten, um Kunden und Partnern das umfangreiche Praxisknowhow in Form von neuen und aktuellen Schulungsvideos näher zu bringen.

Ohne Frage ist der persönliche Kontakt die beste Form der Wissensweitergabe. Denn neben den hilfreichen Tricks und Tipps, die von den alwitra Anwendungstechnikern weitergegeben werden, besteht im Rahmen einer klassischen alwitra-Schulung stets die Möglichkeit Rückfragen zu stellen.

Aber wie uns die vergangenen Monate gelehrt haben, kann eine Schulung nicht immer persönlich stattfinden. Zudem kommen spezielle Anwendungsfragen häufig direkt auf der Baustelle auf. Hier können jederzeit verfügbare Videos eine große Hilfe sein.

Deshalb hat alwitra einen kompletten Schulungsfilm gedreht, in dem alle wichtigen Details rund um die fachgerechte Verarbeitung der beiden Flachdachabdichtungssysteme EVALON® und EVALASTIC® gezeigt werden.

Neben der “Kinofassung” in 2,5 Stunden Länge produzierten die Flachdachexperten zusätzlich 25 Einzelvideos, in denen thematisch abgegrenzt einzelne Schwerpunkte behandelt werden. So können mit dem sowohl auf der alwitra Homepage wie auch auf dem alwitra YouTube-Kanal verfügbaren Material eine komplette Schulung digital abgerufen oder Fragen zu einzelnen Umsetzungen beantwortet werden.

Das komplett neu produzierte Schulungsmaterial dient als Wissensbasis für alle alwitra Verarbeiter sowie als Lehrinformation für Auszubildende. In den erwartbar wieder stattfindenden Schulungen vor Ort lässt sich das erworbene Wissen dann auch ganz praktisch ergänzen und vertiefen.

https://alwitra.de/service/videos/

https://www.youtube.com/c/alwitravideos/

alwitra ist ein seit mehr als 55 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

Firmenkontakt

alwitra GmbH

Patrick Börder

Postfach 3950

54229 Trier

0651-91 02 263

marketing@alwitra.de

http://www.alwitra.de

Pressekontakt

Flüstertüte

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

0221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: alwitra