Flamur Aljiji teil des Films “Chocolate Man” in der Hauptrolle als Soldat

Die Erfolge des deutsch-albanischen Schauspielers Flamur Ajiji haben kein Ende, er beweist dies am besten, indem er am weltberühmten Film “Chocolate Man” Film teilnimmt.

Chocolate Man ist der Film, der voraussichtlich bald vor der Öffentlichkeit zu sehen sein wird, in dem der berühmte Schauspieler aus Tetovo, Flamur Aljiji, die Hauptrolle spielt. Der Film Chocolate Man ist immer noch ein Rätsel für alle Kinosympathisanten, hat aber auch ein besonderes Interesse für die albanische Öffentlichkeit gezeigt. Dies zeigt das Interesse der albanischen Medien, die in verschiedenen Shows Interviews mit dem Schauspieler Flamur Aljiji geführt haben, um über die Überraschungen zu berichten, die er im Film zeigen wird. Obwohl Alijiji nicht viele Details über den Film gibt, ist er überzeugt, dass Chocolate Man die deutsche Kinematographie und darüber hinaus erobern wird. Der Film ist eine deutsche Produktion, wird aber in englischer Sprache gedreht. Dort habe ich die Hauptrolle mit einigen anderen Kollegen. Für mich ist das einer der besten Filme und Projekte bisher. Allerdings dürfen wir schon verraten das dieses Projekt in den Festivals der Vereinigten Staaten eingereicht und bereits in New York anerkannt wurde. Aufgrund der jetzigen Situation der Pandemie konnte dies noch nicht veröffentlicht werden, sagt Schauspieler Flamur Aljiji. Der berühmte Schauspieler Flamur Aljiji findet sich überwiegend in Comedy- und Actionfilmen. Dies sind die beiden Genres, die er am meisten bevorzugt. Laut ihm sind es auch Anfragen der Fans, die in den meisten Fällen Filme dieser Genres empfehlen. Die meisten Fans ziehen es vor, dass ich dem Weg folge, der im Film gespielt wurde. Sie sagen mir, dass sie mich in Comedy und Action besser sehen, und ich berücksichtige ihre Kritik auf jeden Fall, da sie mir im Beruf gut tun, sagt Schauspieler Flamur Aljiji. Schauspieler Flamur Aljiji absolvierte im Zeitraum 2014-2017 erfolgreich seinen Schauspielstudium an der Filmschauspielschule Berlin in Berlin . Bisher wurden 23 Projekte umgesetzt, zwei weitere Projekte werden vorbereitet, die in Kürze veröffentlicht werden.

Interview mit Schauspieler Flamur Aljiji über das aktuelle Projekt

