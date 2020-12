Flexera stimmt dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Thoma Bravo zu

Führender Software-Investor erwirbt zum zweiten Mal Mehrheitsbeteiligung an Flexera

Hamburg, 3. Dezember 2020 – Flexera, Anbieter von Lösungen für Software-Lizenzmanagement und Monetarisierung, gibt den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung des Unternehmens an Thoma Bravo bekannt, ein Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Technologie- und Softwareunternehmen. Die bisherigen Anteilseigner von Flexera, TA Associates und Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), werden weiterhin eine relevante Beteiligung am Unternehmen halten. Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Flexera hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterstützt Unternehmen beim Management sowie Anbieter bei der Entwicklung von Technologien. Die Sparte Flexera bietet Softwarelösungen, die Unternehmen dabei helfen, das Potential ihrer technologischen Ressourcen im vollem Umfang auszuschöpfen. Die Sparte Revenera unterstützt Technologieunternehmen bei der Produktentwicklung, der Monetarisierung und einer schnellen Time-to-Value.

Wachstum und Innovation

“Die Mehrheitsbeteiligung durch Thoma Bravo ist ein eindeutiges Vertrauensvotum für das Wachstum und die strategischen Initiativen von Flexera, mit denen wir die wachsenden Herausforderungen unserer Zeit angehen”, erklärt Jim Ryan, Präsident und CEO von Flexera. “Wir wollen Unternehmen Transparenz und Tools liefern, mit denen sie das dynamische IT-Ecosystem unter Kontrolle behalten können. Dazu führen wir Flexera One ein. Die SaaS-basierte IT-Management-Lösung wurde gemeinsam mit Unternehmen für hochkomplexe, hybride IT-Umgebungen entwickelt. Mit Flexera One können IT-Verantwortliche von einer zentralen Benutzerplattform aus ihren gesamten IT-Asset-Bestand visualisieren und datenbasierte Entscheidungen treffen – für On-Premise, Saas und die Cloud.”

“Unter der Marke Revenera verzeichnen wir von Quartal zu Quartal ein hohes Wachstum. Dieser Erfolg wird vor allem durch innovative Lösungen angetrieben, die Technologieunternehmen wiederkehrende Einnahmen ermöglichen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Revenera ist 2020 der erste Anbieter, der erfolgreich Software-Nutzungsanalyse und Monetarisierung in einer einzigen Plattform kombiniert”, fügt Ryan hinzu. “Die starke Performance von Flexera und Revenera hat dazu beigetragen, dass unsere ehemaligen Investoren bei Thoma Bravo nun zu uns zurückgekehrt sind.”

Wiederaufnahme der Partnerschaft

Thoma Bravo hatte bereits 2008 eine Mehrheitsbeteiligung an Flexera erworben, als das Unternehmen von der damaligen Muttergesellschaft Macrovision ausgegliedert wurde. “Wir kennen Jim Ryan und sein Führungsteam sehr gut”, erklärt Seth Boro, Managing Partner bei Thomas Bravo. “Und wir unterstützen die ehrgeizige Vision von Flexera. Das Team hat in den letzten 12 Jahren viel erreicht. Es hat Flexera für ein nachhaltiges Wachstum positioniert, indem es sich auf strategischen Herausforderungen konzentrierte, die Unternehmen mit komplexen IT-Infrastrukturen heute bewältigen müssen.”

“Flexera One ist die erste Lösung, die es CIOs und IT-Führungskräften erlaubt, ihre IT-Assets nahtlos zu managen, für On-Premise, SaaS und Cloud. Revenera wiederum ist äußerst erfolgreich darin, zu erkennen, was Technologieunternehmen brauchen, um die Nutzung ihrer Anwendungen zu verstehen und ihre Produkte zu monetarisieren”, so Boro weiter. “Wir freuen uns sehr über die Chance, wieder gemeinsam als Team zusammenarbeiten zu können. Und wir wollen, dass die großartige Arbeit von Flexera nicht nur fortgesetzt wird, sondern sogar an Fahrt gewinnt.”

Vielversprechende Zukunft

Thoma Bravo hat beim Aufbau einiger der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Software-Anwendungen, Infrastruktur und Cybersicherheit mitgewirkt. Flexera ist das größte im Raum Chicago ansässige Technologieunternehmen und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter an Standorten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde von der Zeitschrift Inc. in die Liste der “2020 Best Workplaces” aufgenommen. Die Chicago Tribune zeichnete Flexera zum neunten Mal in Folge als “Top Workplace” aus.

“Unsere Partnerschaft mit Flexera in den letzten neun Jahren war sehr produktiv. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen als Marktführer in wichtigen Bereichen etabliert und dabei ein beständiges Wachstum in Bezug auf wiederkehrende Einnahmen und Rentabilität verzeichnet”, erklärt Karen Frank, Senior Managing Director of Equities bei Ontario Teachers’. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management des Unternehmens sowie unseren Mitgesellschaftern Thoma Bravo und TA Associates, um gemeinsam die nächste Wachstumsphase von Flexera anzugehen.”

“Wir heißen Thoma Bravo als Investor bei Flexera herzlich willkommen”, so Harry D. Taylor, Managing Director bei TA Associates. “Die Partnerschaft mit dem Flexera-Managementteam und Ontario Teachers’ in den letzten drei Jahren war überaus gut. Gemeinsam konnten wir Flexera bei der Umsetzung seiner beeindruckenden Wachstumsstrategie unterstützen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Flexera-Team sowie unseren Mit-Investoren wollen wir fortsetzen.”

Jim Ryan fügt ergänzend hinzu: “Wir sind sehr dankbar für die kontinuierliche Partnerschaft, Unterstützung und Beratung von TA-Associates und Ontario Teachers’. Wir freuen uns auf diesen aufregenden nächsten Schritt mit Thoma Bravo und die neuen Möglichkeiten, die sich daraus für unsere Kunden ergeben.”

Für Thoma Bravo fungierten UBS als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater. Für Flexera, TA Associates und Ontario Teachers’ sind BofA Securities und Barclays als Finanzberater sowie Weil, Gotshal & Manges als Rechtsberater tätig. Goodwin Procter ist darüber hinaus separater Rechtsberater von TA Associates.

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen, Technologie in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln – unabhängig davon ob sie diese selbst entwickeln oder für ihr Unternehmen nutzen. Mit den IT-Management-Lösungen der Sparte Flexera können Unternehmen ihren technologischen Ressourcen optimieren. Die Lösungen der Sparte Revenera ermöglichen es Technologieunternehmen und -anbietern, neue Softwareprodukte zu entwickeln und im vollem Umfang zu monetarisieren. Mit mehr als 1.300 Mitarbeiter ist Flexera ein bewährter Partner für branchenführende Unternehmen weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Chicago, USA.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die vornehmlich in Technologieunternehmen und Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung investiert. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 70 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2020) arbeitet Thoma Bravo mit den Management-Teams von Unternehmen zusammen, um betriebliche Best Practices zu implementieren, in Wachstumsinitiativen zu investieren und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen. Ziel ist es, Umsatz und Gewinn zu steigern. Das Unternehmen hat Büros in San Francisco und Chicago.

Über TA Associates

TA Associates ist eine führende, weltweit wachsende Private-Equity-Firma. Mit Fokus auf Zielsektoren in fünf Branchen – Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen – investiert TA in wirtschaftsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumschancen. Weltweit ist TA an mehr als 500 Unternehmen beteiligt. Als Mehrheits- oder Minderheitsinvestor verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um Management-Teams beim Aufbau dauerhafter Wertschöpfung in hochwertigen, wachstumsorientierten Unternehmen zu unterstützen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 33,5 Milliarden US-Dollar und verpflichtet sich zu neuen Investitionen im Umfang von über 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die mehr als 100 Anlageexperten des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong ansässig.

Über Ontario Teachers”

Das Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’) ist der Verwalter von Kanadas größter Rentenkasse für Einzelberufe mit einem Nettovermögen von 204,7 Milliarden C$ (Stand: 30. Juni 2020, sofern nicht anders angegeben). Die Organisation verfügt über ein breit gefächertes globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80% intern verwaltet werden. Seit der Gründung im Jahr 1990 wird eine jährliche Nettorendite des Gesamtfonds von 9,5% erzielt. Ontario Teachers’ ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Lokale Standorte für den asiatisch-pazifischen Raum befinden sich in Hongkong und Singapur. Das regionale Büro für Europa, den Nahen Osten und Afrika ist in London. Der festgelegte Leistungsplan, der seit dem 1. Januar 2020 vollständig finanziert ist, investiert und verwaltet die Renten der 329.000 aktiven und pensionierten Lehrer der Provinz Ontario.

