Flexibler Beton – echter Dünnbeton als Wandverkleidung

Betonoptik ist in der Innenarchitektur nicht mehr weg zu denken

Flexibler Beton für Wandverkleidung & Fassadenverkleidung

Warum überhaupt Beton?

Wandverkleidungen aus Beton sind absolut im Trend. Vor allem durch die Trendfarbtöne, grau und anthrazit, wird eine moderne Architektur unterstützt. Wer in seinen vier Wänden einen puristischen zeitgemäßen Stil umsetzen möchte, wird zwangsläufig über ein Betonprodukt stolpern. Dafür haben wir einen Beton entwickelt der sich leicht verarbeiten lässt, auf den meisten Untergründen verwendbar ist, und in allen denkbaren Bereichen höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Vor allem die großflächigen Betonverkleidungen sind eine gute Basis für ein besonderes Ambiente. Flankiert mit dem richtigen Interieur und gezielt eingesetzter Beleuchtung kann so ein Flair geschaffen werden, welches außergewöhnlich stylisch und modern anmutet.

Flexibler Beton – was ist das?

Flexibler Beton ist ein Verkleidungswerkstoff der extrem dünn und biegbar ist. Angeboten werden unsere Betonprodukte in Sheets mit Größen bis zu 2,80 m Länge und 1,22 m Breite. Auf Anfrage können aber Größen bis zu 4,20 m x 1,22 m geliefert werden. Unsere Produkte haben eine mineralische Basis, die mit einem modernen Trägermaterial verbunden sind.

Wo kann der flexible Beton verwendet werden?

Im Prinzip kann unser Beton überall eingesetzt werden. Wandverkleidung, Fassadenverkleidung, Wand- und Fassadenplatten, Fußboden oder Möbelbauplatten, alles was tragfähig ist kann auch beschichtet werden, wie z.B. Metall, Holz- oder Holzverbundwerkstoffe, Putze und Gipsbaustoffe, Kunststoffprodukte und vieles mehr. Je nach Untergrund variiert der zu verarbeitende Haftvermittler oder Haftgrund und der systemrelevante Klebstoff.

Um lange Freude an diesem Qualitätsprodukt zu haben, sollte, je nach Einsatzbereich, diese Art von Sichtbeton durch eine Imprägnierung oder Beschichtung geschützt werden. Gern beraten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen und Projekte.

Welche Rohstoffe werden in flexiblem Beton verwendet?

Unser flexibler Beton besteht aus Sand, Wasser und Zement sowie einem Betonzusatzmittel, welches als Kompositprodukt mit einem modernen Gewebelaminat verpresst wird. Die betontypische Farbgebung ist durch den Sand und Zement gegeben oder wird durch die Zugabe von farbgebenden mineralischen Naturrohstoffen gezielt beeinflusst. So können wir Ihnen ein Qualitätsprodukt bieten, was zum größtmöglichen Teil aus natürlichen Rohstoffen besteht.

Beton und seine Tradition!

Schon an 10.000 Jahre alten Bauwerken konnten Kalkmörtel als Bindemittel festgestellt werden. Auch die Ägypter verwendeten gebrannten Kalk beim Bau der Pyramiden.

Der Beton wie er heute bekannt ist geht in seiner Entwicklung zurück ins 17. Jahrhundert. Portlandzement wurde im Jahr 1824 von Joseph Aspdin erfunden. Damit wurde die Ära des modernen Betonbaus eingeleitet.

Ein wesentlicher Entwicklungssprung war die Erfindung des Stahlbetons durch Joseph Monier. Seit dem Jahr 1861 stellte dieser Pflanzkübel mit einem Eisengeflecht her. Dafür erhielt er 1867 ein Patent. Deshalb wird der Bewehrungsstahl oder Betonstahl auch heute noch gelegentlich als Moniereisen bezeichnet.

In der heutigen Zeit wird Beton durch die Zugabe verschiedenster Zuschlagsstoffe für unzählige Anwendungsgebiete weiterentwickelt. So haben auch wir unseren Beton, so modifiziert, das dieses Produkt in vielen Bereichen entweder als Verkleidungsprodukt oder als Bodenbelag einsetzbar ist.

Jetzt auf allfloors Beton Fliesen Wandverkleidungen von Bethera und Bodenbeläge renommierter Hersteller wie berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, Parador, HARO, amtico, Adramaq, wineo und anderen bedeutenden Bodenbelag-Herstellern in großer Auswahl zertifiziert mi “Blauer Engel” auf allfloors.de sofort günstig online kaufen – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Marktplatz

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de/rigid-vinyl-designbelag

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.