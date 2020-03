flexylot ab sofort bei CoLibrì

Innovatives Produkt aus der TV-Sendung “Die Höhle der Löwen” auf VOX erweitert das CoLibrì Sortiment.

Ab sofort lässt sich flexylot auch direkt bei CoLibri bestellen. Das innovative Produkt wurde kürzlich im TV gezeigt.

In der zweiten Folge der auf VOX gezeigten TV-Show “Die Höhle der Löwen” ging es am Dienstag Abend um ein Thema, das Millionen Deutsche regelmäßig zur Verzweiflung bringt: Bilder bzw. Rahmen gerade an einer Wand aufzuhängen und auszurichten. Eine simple Sache, die doch immer wieder für Frust – nicht nur unter Heimwerkern – sorgt. Mit flexylot wurde am Dienstag eine Kombination aus Wand- und Rahmenhalter präsentiert, die hier Abhilfe schaffen soll: flexylot.

Gründer und Galerist Alexander Schopphoff aus Hamburg stand immer wieder vor der Herausforderung, viele teils große Bilder exakt ausgerichtet aufzuhängen. Das kostete nicht nur Nerven, sondern immer wieder eine Menge Zeit.

Um sich das Leben etwas einfacher zu machen, tüftelte er mehrere Jahre an seiner Idee und brachte letztendlich flexylot auf den Markt. Mit Hilfe von flexylot ist es möglich, kleine und große Rahmen mit nur einer Schraube an der Wand zu befestigen und nachträglich in alle Richtungen um mehrere Zentimeter auszurichten.

So einfach wie genial – dachte sich auch Investor Ralf Dümmel und ging den Deal ein. Inzwischen ist flexylot in den Varianten flexylot BASIC (für normale bis kleinere Rahmen) und flexylot PRO (für größere und schwerere Rahmen) im Handel erhältlich.

CoLibrì ist mit dem Hamburger Start-Up eine Vertriebspartnerschaft eingegangen und bietet seinen knapp 2.500 PBS-Fachhändlern in ganz Deutschland die Möglichkeit, von der starken Medienpräsenz der TV-Ausstrahlung zu profitieren und mit flexylot das eigene Sortiment um ein innovatives Produkt zu erweitern.

flexylot BASIC und flexylot PRO können direkt bei CoLibrì bestellt werden unter https://colibrisystem.de/flexylot

Die Düsseldorfer CoLibrì System GmbH gehört zur italienischen CoLibrì-Gruppe und ist seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv.

Besonders im Schulbereich hat CoLibrì mit dem maßgeschneiderten Buchschoner Maßstäbe gesetzt. Inzwischen bietet CoLibrì ein breitgefächertes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen an. Mit ca. 2.500 Fachhändlern in ganz Deutschland verfügt CoLibrì darüberhinaus über eine große Marktpräsenz in allen Bundesländern.

Firmenkontakt

CoLibrì System GmbH

Alexander Brandt

Willstätterstraße 15

40215 Düsseldorf

0211-41604940

info@colibrisystem.de

https://colibrisystem.de/flexylot

Pressekontakt

werbejunge Pauli & Schlinghoff GbR

Tobias Schlinghoff

Herzogstraße 85

40215 Düsseldorf

0211-39022061

pr@werbejunge.de

https://werbejunge.de

Bildquelle: @flexylot UG