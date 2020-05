Fliesen in Hamburg kauft man bei der Fliesenfabrik

Garantie: Beste Qualität zu besten Preisen

Unsere Fliesenausstellung bietet Ihnen eine Vielzahl überzeugender Vorteile. Sie wünschen günstige Preise, ohne auf gute Qualität verzichten zu müssen? Wir legen höchsten Wert darauf, Ihnen ausschließlich ausgezeichnete A-Ware anzubieten. Besuchen Sie unseren Showroom in Hamburg Wandsbek!

Sie haben sich entschieden, Ihrem Wohnraum mit hochwertigen Fliesen ein ansprechendes Ambiente zu verleihen. Und Sie haben bereits gehört, dass erstklassige A-Ware seinen Preis hat?

Wir haben die Antwort: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen die gewünschte Fliese direkt vom Hersteller zu unschlagbar günstigen Konditionen anzubieten, und zwar in unserem exklusiven Verkauf. Unser Versprechen: In unserem Fliesenhandel finden Sie ausschließlich erstklassige Ware: keine Restposten, kein Verschnitt! Entdecken Sie auf unserer großzügigen Verkaufsfläche eine ganze Welt von Farben und Formen zum Staunen und zum Anfassen. Aktuelle Designtrends und viele spezielle Angebote warten hier auf Sie – bis zu 50 Prozent günstiger als beim klassischen Händler.

Unser Konzept bündelt alle Vorteile für Sie: persönliche Beratung, ein unschlagbar günstiger Preis, beste Qualität direkt vom Hersteller und die Garantie, dass wir wirklich alle Fliesen auf Lager haben und diese auch langfristig lieferbar sind. Genießen Sie ein entspanntes und smartes Shopping-Erlebnis in unserem Fliesenhandel in Hamburg Wandsbek. Es lohnt sich!

Unsere Produkte

Die Vielfalt, die sich Ihnen in unserer Fliesenausstellung zeigt, garantiert Ihnen höchste gestalterische Individualität. Ergänzen Sie Ihren persönlichen Stil um genau die Fliese, die Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Von edlen Bodenfliesen in strukturierten Tönen über farblich abgestimmte Kacheln für den Fliesenspiegel in der Küche bis hin zur Fliese im Marmor-Look für das ganz besondere Flair in Ihrem Bad – wir haben, was Sie suchen!

Die abwechslungsreiche Fliesenwelt in unserem Showroom stammt ausschließlich direkt von renommierten Herstellern, deren Namen für Klasse und Format stehen. Zu ihnen gehören Villeroy & Boch, Primecollection, Topcollection sowie Agrob Buchtal. Entdecken Sie zum Beispiel edle Bodenfliesen in Holz-, Marmor-, Stein-, Beton- und Schieferoptik. Edle Strukturen verleihen Ihren Räumlichkeiten einen Hauch von Luxus und schaffen gleichzeitig eine wertbeständige und behagliche Atmosphäre. Zu unserem Sortiment gehören Bodenfliesen und Wandfliesen, Terrassenplatten ebenso wie XXL-Fliesen. Sie lieben den Vintage Look? Auch hier bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl hochqualitativer Fliesen mit nostalgischem Flair.

Der Großteil unseres hochwertigen Fliesenangebots ist aus keramischen Materialien gefertigt. Dazu zählen Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen. Steinzeugfliesen eignen sich hervorragend für Fußböden. Die dichte Struktur des Materials ist äußerst strapazierfähig und lässt nur wenig Wasser eindringen. Möchten Sie Ihre Terrasse oder weitere Außenbereiche mit Fliesenböden versehen, empfehlen wir als Material Feinsteinzeug. Hier hat eindringendes Wasser keine Chance – Frostschäden im Winter sind so gut wie ausgeschlossen.

Lassen Sie sich von unserer Fliesenwelt inspirieren – wir freuen uns auf Ihren Besuch in Hamburg Wandsbek!

Die Marke Fliesenfabrik liefert dem Europäischen Markt hochqualitative Feinstein Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen. Unser Angebot richtet sich an Kunden auf der Suche nach hochwertigen und exklusiven Produkten zu erschwinglichen Preisen.

