Fliesenleger Andre Domaniwski geht mit neuer Website online

Internet-Agentur 0711-Netz erstellt neue Website

Die neue Website vom Fliesenlegermeisterbetrieb Andre Domaniwski ging in diesen Tagen online. Das Design und die Umsetzung erfolgte durch die Stuttgarter Internet-Agentur 0711-Netz mit dem Worldsoft CMS (Content Management System).

Wichtig war die vielseitigen Arbeiten und die hohe Qualität des Handwerks auf der Website zu zeigen. Am PC und Tablet empfängt den Website-Besucher gleich auf der Startseite eine ansprechende Bildergalerie. Dieses Konzept wurde auf den Unterseiten fortgeführt. Bei der Mobil-Ansicht am Smartphone wird immer nur ein Bild angezeigt, damit die Seite schneller lädt.

Auch der angebotene Full-Service ist ein wichtiger Mehrwert, den der Fliesenlegerbetrieb seinen Kunden bietet. Ein Fliesenbelag ist nur so gut wie sein Untergrund. Deshalb bietet der Betrieb auch vorbereitende Arbeiten wie Mauer-, Putz- und Estricharbeiten an. Zusätzlich werden die notwendigen Sanitär- und Schreiner-Arbeiten Gewerke übergreifend koordiniert – als erfahrener Fachmann weiss Andre Domaniwski genau worauf es ankommt.

Die Firma Domaniwski wurde 1997 in Stuttgart-Sillenbuch gegründet. Ende 2011 kam ein weiterer Standort in Ostfildern-Ruit mit Ausstellung und Lager hinzu. Durch die zentrale Lage werden Kunden in der Region Stuttgart, Ostfildern und Esslingen bedient. Zum Kundenstamm zählen private Bauherren, sowie Architekten, Hausverwaltungen und öffentliche Einrichtungen.

Die Website ist erreichbar unter:

https://www.stuttgart-fliesenleger.de/

Thomas Issler ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

Kontakt

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

0711-2591718

0711-2591720

info@0711-netz.de

http://www.0711-netz.de

