Floriane Green verantwortet Service- und Projektmanagement bei MTI Technology in Deutschland

Wiesbaden, 30. März 2022 – Das auf die Planung, Umsetzung und Betreuung hochverfügbarer und sicherer Datacenter-Infrastrukturen spezialisierte IT-Systemhaus MTI Technology besetzt den Bereich Service- und Projektmanagement neu mit Floriane Green.

In der Funktion des Service und Project Director zeichnet Floriane Green deutschlandweit verantwortlich für ein hochqualifiziertes Beraterteam in den Bereichen Professional Service und Consulting. Zu Ihrem Team gehören auch erfahrene Servicetechniker, in deren Kernkompetenz die Implementierung und der Support von Lösungen liegen.

Ziele von Floriane Green sind der Auf- und Ausbau des Teams, regelmäßige Zertifizierungen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation weiterzuentwickeln und die enge Zusammenarbeit mit dem Sales Director vor Ort als auch international, insbesondere mit UK.

Floriane Green bringt fast 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Professional Services und IT-Consulting mit. Ihre Karriere startete sie nach ihrem Abschluss als Diplom Kauffrau an der Universität Köln im Jahr 1998 als IT-Consultant bei Unisys, wo sie für große Kunden im Medienverlagsbereich deutschlandweit aktiv war. Vor ihrem Einstieg bei MTI Technology war Floriane Green danach bei Fujitsu und zuletzt in einem Softwarehaus als Bereichsleiterin für das Project Management tätig.

Über MTI Technology:

Die MTI Technology GmbH ( http://de.mti.com) ist spezialisiert auf die Planung, Umsetzung und Betreuung hochverfügbarer und sicherer Datacenter-Infrastrukturen. Besonders Managed Services rund um die Themen Storage, Backup, Cloud und Cyber-/IT-Security stehen im Mittelpunkt des 1988 gegründeten IT-Systemhauses. Durch enge Partnerschaften mit führenden Herstellern stellt MTI ein Portfolio zukunftssicherer Lösungen zur Verfügung. Als Teil der Ricoh-Konzernfamilie bietet MTI mit seinen eigenen Servicemitarbeitern einen 24/7-Business-Support – 100 Prozent Made-in-Germany. Mehr als 1.800 Kunden aller Branchen vertrauen auf die Expertise von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten oder anderer geschäftsrelevanter Anwendungen.

Social Media Profile: https://de.mti.com/social-media

Firmenkontakt

MTI Technology GmbH

Robert Meiners

Borsigstrasse 36

65205 Wiesbaden

+49 6122 995 0

rmeiners@mti.com

http://de.mti.com

Pressekontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Straße 14

81927 München

+49 172 86 50 982

christinevk@chriscrossrelations.de

http://www.chriscrossrelations.de

Bildquelle: @MTI Technology