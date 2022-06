Flug verpasst wegen Personalmangel? Was Urlauber am Flughafen tun sollten

3 Tipps, um an Ihr Recht zu kommen

Dramatische Zustände an den Flughäfen – schon seit Wochen herrscht Chaos, dass sich in den Sommerferien zuspitzen wird. Reisende verpassen ihre Flüge aufgrund mangelnden Personals an den Check-In Schaltern und Security Check. Nach einem Krisengespräch zwischen dem Bundesverkehrsminister, Dr. Volker Wissing, und den Luftfahrtgesellschaften, wurde eine Koordinierungsgruppe auf Staatssekretärebene gegründet – was bedeutet das für die Verbraucher? Wie kommen sie bei den überbordenden Verspätungen an ihr Recht? Volker Henn-Anschütz, Reiserechts-Experte und Seniorpartner bei Schumacher und Partner, erklärt die wichtigsten Maßnahmen, die Reisende treffen sollten:

1.Mindestens drei Stunden vor Abflug eintreffen

2.Bei Ankunft Beweis zur Ankunftszeit sichern (z.B. Foto vom Flughafen oder Abflugtafeln mit Zeitstempel oder Parkticket)

3.Bei Pauschalreisen den Reiseveranstalter kontaktieren

„Wenn Sie sich am Flughafen so verhalten, gibt es zumindest ein finanzielles Trostpflaster“, so der Reiserechts-Experte.

Schumacher & Partner ist eine national und international operierende Rechtsanwaltskanzlei mit sieben Standorten im gesamten Bundesgebiet und Kooperationspartnern im In- und Ausland.

