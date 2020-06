FOCUS-MONEY-Test: Admiral Markets erneut ausgezeichnet

Der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets konnte im Fairness-Test von Service Value im Auftrag von FOCUS-MONEY erneut überzeugen und erhielt in mehreren Kategorien das Urteil “Sehr gut”. Damit beweist der Finanzdienstleister auch in diesem Jahr, dass er Kundenorientierung und höchste Servicequalität großschreibt und mit seinen Leistungen bei den Kunden punkten kann.

Am 01. Juni 2020 feierte die deutsche Niederlassung des internationalen Forex- und CFD-Brokers Admiral Markets den neunten Geburtstag vom Berliner Office. Ein besonderes Geschenk zum Jubiläum erhielt das Team in Berlin vom renommierten Finanzmagazin FOCUS-MONEY in Form des diesjährigen Fairness-Test. In gleich fünf Kategorien erhielt der Finanzdienstleister die Bestnote “Sehr gut”. So ist Admiral Markets nicht nur “Fairster CFD-Broker” und bietet “Höchste Sicherheit”, das “Fairste Produkt- und Leistungsangebot” sowie “Fairste Service-/Beratungsleistung”, sondern kann auch mit dem “Fairsten Preis-Leistungs-verhältnis” überzeugen. Auch bei der Technik punktet das Unternehmen und erhielt in der Kategorie “Top Technik” eine gute Wertung.

“Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten von unserer Qualität überzeugen konnten. Testergebnisse aufgrund von Kundenbefragungen wie beim Fairness-Test von FOCUS-MONEY sind für uns besonders wertvoll, denn so erhalten wir direkte Rückmeldung, wie zufrieden unsere Kunden mit unserer Arbeit sind”, freut sich Jens Chrzanowski, Mitglied des Vorstands der internationalen Admiral Markets Group. “Unser Ziel für das nächste Jahr steht damit übrigens ebenfalls fest: Wir wollen alles dafür geben, die sehr guten Ergebnisse zu verteidigen und uns weiter steigern – damit im nächsten Test auch bei der Technik ein “Sehr gut” herauskommt.”

Der FOCUS-MONEY Fairness-Test wurde vom Kölner Analyseinstitut Service Value durchgeführt. Ausgewertet wurden rund 1.455 Kundenurteile zu 20 Teilaspekten. Bewerten konnten die Teilnehmer der Befragung alle Anbieter, bei denen sie in den vergangenen 12 Monaten Kunden waren.

Alle Informationen zum Test und den Ergebnissen sind in der aktuellen Ausgabe des FOCUS-MONEY vom 27. Mai 2020 zu finden. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Angebot von Admiral Markets stehen auf der Homepage des Brokers unter www.admiralmarkets.de zur Verfügung

Über Admiral Markets:

Die weltweit aktive Admiral Markets Group ist mit ihren Divisionen einer der größten Forex- und CFD-Broker für Privatkunden weltweit. Seit 2011 ist die Marke “Admiral Markets” in Deutschland aktiv – ab dem 16. Juni 2014 unter dem neuen Dach “Admiral Markets UK Ltd”. Der Kundenservice betreut seine Kunden aus Berlin umfassend mit Support für die Handelssoftware, mehreren Live-Webinaren pro Woche, Schulungen und Marketingaktivitäten. THINK GLOBAL – ACT LOCAL, einer der Leitsätze des Brokers, wird konsequent umgesetzt: mit der globalen Power die Bedürfnisse der lokalen Kunden befriedigen und die Erwartungen übertreffen. Deshalb steht für Deutschland beispielsweise der DAX-Handel im Fokus, mit den günstigsten Konditionen für den DAX-30-CFD am Markt. Devisen- und CFD-Handel über die weltweit beliebteste Handelssoftware MetaTrader, zu bestmöglichen Konditionen bei bestmöglicher Absicherung – damit überzeugt Admiral Markets UK Ltd.

