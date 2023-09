Förderung von Tech-Juwelen auf europäischer Ebene: Bitpanda gehört zu den Leading European Tech Scaleups 2023

Wien, 26. September 2023 – Das europäische Fintech-Einhorn Bitpanda, eine Multi-Asset-Investmentplattform, ist stolz darauf, in den erstmalig vorgestellten Index „Leading European Tech Scaleups (LETS) 2023“ aufgenommen worden zu sein.

Dieser neue Index, der am Mittwoch, den 20. September, im Rahmen des France Digitale Day vorgestellt wurde, wird von der Vereinigung France Digitale und 19 weiteren europäischen Startup-Verbänden unterstützt und soll das Ökosystem der erfolgreichsten europäischen Tech-Scaleups darstellen.

Auf der Grundlage von Kriterien, die sich von denen des Next40 und des FrenchTech120 unterscheiden, müssen Scaleups ihren Hauptsitz und 50 % ihrer Belegschaft in der Europäischen Union haben, einen Jahresumsatz von mehr als 15 Millionen Euro in zwei Märkten und 1 Million Euro in einem Markt außerhalb des Heimatmarktes erzielen.

Dieser neue Index zeigt, dass auf internationaler Ebene der Wunsch wächst, europäische Technologieperlen zu fördern, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren – und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen, darunter mehr als 1 Million Investierende aus Deutschland, sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten FinTechs Europas.

Firmenkontakt

Bitpanda GmbH

Anne Juliane Wirth

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.bitpanda.com/de#

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Bastian Riccardi

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 0



https://www.hbi.de