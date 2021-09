Folge #28 Die Urlaubsmacher – der Podcast von Reiseprofis

Bruce Simpson, Safari-Spezialist und CEO von Time + Tide, im Reisepodcast von Fides Reisen Lufthansa City Center

Löwen und Elefanten zu Fuß aufspüren, schlafen im trockenen Flussbett – Bruce Simpson ist ein Afrika-Spezialist mit mehr als 25 Jahren Safari-Erfahrung, der als Guide in vielen Ländern Afrikas gearbeitet hat. Heute leitet der Südafrikaner als CEO von Time + Tide die Luxuscamps in Sambia und ein Resort auf der Privatinsel Miavana vor der Nordküste Madagaskars. Das Familienunternehmen kombiniert den Komfort von high-end Öko-Lodges mit einzigartigen Natur- und Tierbegegnungen in der Tradition der Legende Normann Carr. Bruce Simpson berichtet im Talk mit Michael Becker über Safaris, Naturerlebnisse und Wildnis in Sambia und auf Madagaskar sowie Luxus im Busch direkt aus seinem Büro in Johannesburg.

“Unser Luxus sind die Erlebnisse in Afrika. Das Essen und die unterschiedlichen Lodges sind auch wichtig”, sagt Bruce Simpson, CEO von Time + Tide, im Interview.

Kernthemen des Podcasts:

25 Jahre Safari-Erfahrung: Bruce Simpson, CEO Time + Tide

Fotosafaris in der Tradition von Normann Carr

Luxus im Busch

Time + Tide Erlebnisse und Camps für Akfrika-Starter und Afrika-Kenner

Nachhaltiger Tourismus und Verantwortung

Time + Tide Stiftung fördert soziale und ökologische Projekte

Madagaskar: Biodiversität an Land und im Wasser

Ideale Safari-Kombi: Sambia und Madagaskar

Der Geschäftsführer Michael Becker von Fides Reisen Lufthansa City Center spricht alle 14 Tage in dem Podcast “Die Urlaubsmacher” mit “Machern” von Veranstaltern, Reedereien, Ländervertretungen oder Fluggesellschaften über Trends, Nachhaltigkeit und Urlaubsziele aus der Luxusreisebranche. Nach der Sommerpause erscheint am 2. September die 28. Folge mit dem Titel: High-end und mitten drin: Pirschsafaris in Sambia, Biodiversität und Strand auf Madagaskar – Öko-Luxuslodges Von Time + Tide

Ergänzt wird das Interview durch einen 1-2-minütigen Newsticker von Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotels im Luxusreise-Segment.

Michael Becker, Geschäftsführer Fides Reisen Lufthansa City Center in Berlin, erklärt das Konzept des Podcasts: “Reisen sind Erlebnisse, mehr als Bits & Bytes. Hinter jeder Urlaubsbuchung stehen Menschen, die mit Herzblut für Urlaubserlebnisse sorgen. Wir haben ein großes Netzwerk an persönlichen Kontakten, wir kennen viele Hotels, Resorts, Schiffe. Wir wissen, was bei Nachhaltigkeit möglich ist und wo Sie sicher Reisen können. Als Reisespezialisten haben wir viel Insiderwissen. Dies ist die Idee für den Talk “Die Urlaubsmacher”.”

