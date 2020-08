FondsSuperMarkt trotz Corona mit starkem Wachstum im 1. Halbjahr 2020

Verwaltetes Kundenvermögen + 13 %. Zahl der Neukunden + 100 %.

Miltenberg, 25. August 2020 – Im 1. Halbjahr 2020 hat FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden Fondsplattformen im Internet, sein Wachstumstempo beschleunigt. So stieg das verwaltete Kundenvermögen um einen zweistelligen Prozentsatz, die Zahl der monatlichen Neukunden konnte sich in den ersten sechs Monaten sogar verdoppeln. Deutlich zulegen konnte auch die gesamte Miltenberger Finanzgruppe, zu der neben FondsSuperMarkt die INFOS AG, der FondsLaden sowie seit Mai vergangenen Jahres auch die PRIMA Fonds Service gehören.

“Corona-bedingt war das erste Halbjahr für Investoren sehr schwierig. Umso erstaunlicher ist vor diesem Hintergrund das deutliche Wachstum sowohl bei FondsSuperMarkt als auch bei der Miltenberger Finanzgruppe”, erklärt Frank Berberich, Vorstand und Aktionär von FondsSuperMarkt. Sein Vorstandskollege und Mitaktionär Marco Kantner fügt hinzu: “FondsSuperMarkt zielt insbesondere auf preissensible Selbstentscheider. Deshalb führen wir das starke Neukundenwachstum auch auf unsere einzigartig günstige Gebührenstruktur zurück.”

FondsSuperMarkt knüpft mit dem rund 13-prozentigen Zuwachs beim verwalteten Kundenvermögen in Höhe von 215 Millionen Euro (Stand: 30.06.2020) im Vergleich zu 190 Millionen Euro zum 31.12.2019 nahtlos an den Aufwärtstrend vom 2. Halbjahr 2019 an. In dieser Zeit stieg das verwaltete Kundenvermögen von 159 auf 190 Millionen Euro – somit umgerechnet um knapp 20 %. FondsSuperMarkt hat somit einen großen Anteil am deutlichen Plus der Miltenberger Finanzgruppe. Deren Kundenzahl wuchs im 1. Halbjahr 2020 auf rund 12.000. Das verwaltete Kundenvermögen der Miltenberger Finanzgruppe betrug zum 30.06.2020 rund 680 Millionen Euro.

Zum deutlichen Wachstum in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 gesellt sich die erneut erstklassige Bewertung von FondsSuperMarkt durch das unabhängige Verbraucherportal Getestet.de. Die Analysten vergaben die Gesamtnote “Sehr gut (1,1)”. Getestet wurde FondsSuperMarkt in den drei Kategorien Internetauftritt, Leistung und Service mit jeweils erstklassigen Noten. “Wir freuen uns sehr über die erneute Anerkennung unserer Qualitäten. Die herausragende Bewertung ist zugleich Ansporn, noch besser zu werden”, erklären Frank Berberich und Marco Kantner übereinstimmend.

Für die zweiten sechs Monate des Jahres 2020 erwarten die beiden Vorstände die Fortsetzung des Unternehmenswachstums – bei der gesamten Miltenberger Finanzgruppe und insbesondere mit weiterer Dynamik bei FondsSuperMarkt. “Allerdings sind Prognosen derzeit wegen Corona sehr schwierig. Wie sich insbesondere die Aktienmärkte in den nächsten Monaten in diesem nach wie vor außergewöhnlichen Umfeld verhalten werden, kann niemand seriös einschätzen”, betont Frank Berberich. Marco Kantner ist zugleich davon überzeugt, “dass FondsSuperMarkt auch in einem angespannten Umfeld wachsen wird. Entscheidend ist hier die branchenweit sehr günstige Kostenstruktur mit im Wettbewerbsvergleich niedrigsten Gebühren.”

Über FondsSuperMarkt

FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten und sieben Partnerbanken – darunter comdirect und ebase – eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 9.500 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Finanzgruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 680 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de

