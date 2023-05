FonePaw Screen Recorder jetzt verfügbar! Bildschirm aufnehmen mit einem Klick

Einführung

FonePaw wurde im Jahr 2014 gegründet und ist ein Software-Gigant, der sich professional auf Datenrettung, Datenübertragung, Datensicherung, Systemreparatur und Multimediatools konzentriert hat. Die beste multifunktionale Bildschirmaufnahme-Software FonePaw Bildschirm Recorder (https://www.fonepaw.com/de/screen-recorder/) ist jetzt verfügbar! Sie unterstützt die Aufzeichnung von jeden gewünschten Streaming-Medien und bietet eine Vielzahl von Aufnahmemodi und Werkzeugen an, damit Sie jeden beliebigen Bereich Ihres Bildschirms aufzeichnen, einschließlich Vollbild, ausgewähltes Fenster oder benutzerdefinierten Bereich können. Nach Aufzeichnung haben Sie auch die Möglichkeit, mit Bildschirm Recorder das Video zu bearbeiten und komprimieren.

Kostenlose Version und bezahlte Version von FonePaw Bildschirm Recorder

Kann man FonePaw Bildschirm Recorder kostenlos benutzen? Natürlich ja! Aber es gibt leider eine Einschränkung. Mit kostenloser Version können Sie Video oder Audio ohne Zeitliche Beschränkung aufzeichnen aber dürfen Sie nur erste drei Minuten des Videos speichern. Die gute Nachricht ist, dass Sie Videos ohne Wasserzeichen kostenlos aufnehmen können.

Wenn die kostenlose Version Ihre Bedürfnisse nicht erfüllen kann, ist die bezahlte Version sicherlich eine gute Wahl:

Ein-Monats-Plan: EUR17.80 (Original: EUR25.43)

Ein-Jahres-Plan: EUR35.00 (Original: EUR50.00)

Lebenslang-Plan: EUR72.58 (Original: EUR103.68)

Bis zu 50% Rabatt auf Paket:

Bildschirm Recorder + Video Converter Ultimate (Lebenslang): EUR94.98 (Original: EUR189.95)

Alle Produkte sind per E-Mail sofort geliefert und Ihre Einkäufe sind 100% abgesichert. Bevor Einkauf können Sie Testversion, die identische Funktionalität mit Vollversion hat, unterladen.

Haupt-Funktionen von Bildschirm Recorder

1. Vielseitige Aufnahmemodi

Obwohl Windows 10 uns ein praktisches Tool bietet, um Bildschirm aufzunehmen, ist es nicht praktisch genug und hat auch keine umfassenden Funktionen. In diesem Fall ist FonePaw Bildschirm Recorder eine der professionellen Bildschirmaufzeichnungssoftwaren für Windows PC, mit der Sie einfach und schnell Bildschirmvideos auf Windows 10 aufnehmen (https://www.fonepaw.com/de/recorder/record-screen-windows-10.html) können. Es gibt vielseitige Aufnahmemodi, damit Sie während der Aufzeichnung auch Audio aus dem System oder einem Mikrofon aufnehmen können, was sich ideal für die Erstellung ohne Ablenkung von Tutorials, Präsentationen oder Spielclips eignet. Einer weiterer nützlicher Modi von FonePaw Bildschirm Recorder ist die Möglichkeit, Webcam-Videos und Bildschirm Ihres Telefons aufzunehmen und sie direkt in Ihre Bildschirmaufnahmen einzubetten. In diesen zwei Modi zeichnen Sie Ihr Gesicht, Ihre Stimme und Bildschirm Ihres Telefons deutlich auf und zeigen Sie Ihre Reaktionen einfacher.

2. Hilfreiche Zusatzfunktionen und kleine Werkzeuge.

FonePaw Bildschirm Recorder verfügt auch viele weitere Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Ihre aufgezeichneten Videos optimieren können. Sie können beispielsweise Texte, Formen, Linien und Pfeile hinzufügen, um wichtige Informationen hervorzuheben. Sie können auch das Video zuschneiden, drehen, spiegeln oder Details in Ihrer Bildschirmaufnahme vergrößern, um es auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus können Sie einen Aufzeichnungsplan erstellen, Startzeit, Wiederholung, Aufnahmedauer festlegen, dann wird die Software automatisch Aufnahme für sie starten oder geschlossen.

3. Video direkt zu bearbeiten nach der Aufnahme

Sie brauchen gar nicht nach Aufnahme, andere Software noch zu öffnen, weil Sie direkt mit FonePaw Bildschirm Recorder Ihre Aufnahmeclips bearbeiten können. Nur mit einem Klick wird Ihr Video auf eine kleinere Größe komprimieren und Sie können ohne Sorge um Speicherkapazität Ihr Video speichern. Außerdem können Sie mit der Funktion Video-Timmer und -Zusammenschluss Video schneiden, teilen, hinzufügen oder duplizieren und mehrere Videoclips schnell und einfach zu einem zusammenführen. Sie können Clips einfach per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen, um Ihre eigene Story zu erstellen. Schließlich kann Ihr Video in verschiedene Formate ohne Qualitätsverlust konvertiert werden um auf verschiedene Medien zu passen.

Verwendung von Bildschirm Recorder mit 4 Schritte

Schritte 1: Bildschirm Recorder unterladen und einrichten

Sie können hier Bildschirm Recorder unterladen und die Anweisung folgen, um die Software einzurichten.

Schritte 2: Einstellungen von der Aufnahme einrichten

Einführen die Software und sehen Sie verschiedene Aufnahmemodi, wie Video-Aufnahme, Audio-Aufnahme, Spiel-Aufnahm, Handy-Aufnahme und mehr. Sie können auf dieses Interface Anzeigeskalierung oder Sprache usw. anpassen.

Schritte 3: Bildschirm auf Ihrem Computer aufzeichnen

Wählen Sie einen passenden Aufnahmemodi und Aufnahmebereich festlegen. Sie können auch Webcam-Video öffnen und Stimme anpassen. Während der Aufnahme stellen mehr als 20 intelligente Funktionen zur Verfügung. Werden Sie kreativ und nutzen Sie diese Tools nach Herzenslust!

Schritt 4: Vorschau, Bearbeiten und Speichern von Videos

Sie können Ihre Videos nach Aufnahme schnell und einfach bearbeiten, indem Sie sie in der Vorschau ansehen, bearbeiten und speichern. Sie haben sogar die Möglichkeit, Ihr eigenes Wasserzeichen zu entwerfen und es in Ihr Video einzufügen.

Unterstützte Systeme und Geräte

1. Systemanforderungen

– Windows OS: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP (32 bit oder 64 bit)

– Mac OS: Mac OS X 10.12 oder höher (macOS Ventura)

– Auflösung: 1280 x 800 display oder höher

– CPU: 1GHz Intel® Prozessor und Apple M1 Chip

– RAM: 512 MB oder mehr (1024MB empfohlen)

– Grafikkarte: Accelerated 3D graphics – 64MB RAM

– Festplatten: 2GB hard drive space

2. unterstützte Geräte

Windows Computer & Laptop: HP /Lenovo /Samsung /Dell /TOSHIBA /Sony /Acer /Microsoft /Razer /mehr

Mac Computer: iMac /Macbook Air /Macbook Pro/ Mac Mini

Fazit

Insgesamt ist FonePaw Bildschirm Recorder ein professionelles Bildschirmaufzeichnungs-Tool, das es Ihnen ermöglicht, jede Aktivität auf Ihrem Computerbildschirm aufzunehmen. Mit verschiedenen Aufnahmemodi und Werkzeugen können Sie alle Arten von Inhalten wie Spiele, Videos, Webinare und mehr aufnehmen und speichern. Darüber hinaus bietet der Bildschirm Recorder auch eine leistungsstarke Bearbeitungsfunktion, mit der Sie Ihre Aufnahmen nach Bedarf trimmen, zuschneiden, zusammenführen und sogar Effekte hinzufügen können. Mit der einfachen Benutzeroberfläche und der hohen Leistung ist der FonePaw Bildschirm Recorder eine hervorragende Wahl für YouTuber, Gamer, Lehrer, Blogger und alle, die hochwertige Bildschirmaufnahmen benötigen. Besuchen Sie jetzt die offizielle Website von FonePaw, um den Bildschirm Recorder herunterzuladen und zu erleben, was er für Sie tun kann: https://www.fonepaw.com/de/store/buy-screen-recorder.html

Bei FonePaw dreht sich alles um Erfahrung, Effizienz und Qualität. Wir wurden 2014 gegründet und sind heute ein führendes Softwareunternehmen, das sich auf Datenrettung, Datenübertragung, Datensicherung, Systemreparatur und Multimediatools spezialisiert hat. Wir haben auch mehr als 8.000.000 Nutzern weltweit geholfen, komplexe Probleme zu lösen, die während ihrer digitalen Entwicklung immer wieder auftreten. Unsere Leidenschaft für das Kundenerlebnis motiviert uns. Wir sind zufrieden mit dem, was wir tun, und stolz darauf, uns in ein Unternehmen zu integrieren, das seine Kunden respektiert.

Kontakt

Fonepaw

Julian Chan

10/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONGKONG ROOM 1003

999077 Hong Kong

+8613129342241



https://www.fonepaw.com/de/

