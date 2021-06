foodjobs.de unter Deutschlands Top-Karriereportalen 2021

– foodjobs.de erhält erstmals FOCUS Business Auszeichnung als eines der Top-Karriereportale Deutschlands

– Gemeinsam mit interamt.de teilt sich foodjobs.de die höchste Bewertung unter Deutschlands Karriereportalen

– Bestnote in Weiterempfehlungsrate von Kandidaten, Personalverantwortlichen und Personaldienstleistern

01.06.2021, Düsseldorf.

Bereits seit über 20 Jahren veröffentlicht FOCUS Business Empfehlungslisten und schafft damit Vertrauen sowie Transparenz für Verbraucher. Mit einer gigantischen Bewertung wurde foodjobs.de nun als eines von Deutschlands Top-Karriereportalen 2021 gewählt und freut sich über die durchgängige Bestnote in puncto Weiterempfehlung.

Allein in Deutschland gibt es derzeit rund 1.500 Jobbörsen und Karriereportale. Um in dem Jobbörsen-Dschungel den Überblick zu wahren und mit einem Klick die besten Dienstleister der Branche zu finden, erstellt die bei Arbeitnehmern beliebte Marke FOCUS Business Empfehlungslisten für Jobbörsen und Karriereportale. Hierfür wurden von insgesamt 450 berücksichtigten Websites nun 65 als Deutschlands Top-Karriereportale ausgezeichnet.

Grundlage des Rankings bilden Bewertungen von insgesamt 2.000 Kandidaten sowie 1.800 Personalverantwortlichen und Personaldienstleistern, die in Kooperation mit dem unabhängigen Rechercheinstitut Statista erhoben wurden. Im Fokus standen dabei die Faktoren Bekanntheit, Nutzungsintensität, Internet-Seite, Suchergebnisse sowie Weiterempfehlungsrate.

Mit einer durchweg positiven Bewertung in allen Bereichen erhält foodjobs.de erstmals die begehrte Auszeichnung als eines der FOCUS Top-Karriereportale Deutschlands. Besonders über die Bestnote in Sachen Weiterempfehlung zeigt sich Bianca Burmester, Geschäftsführerin von foodjobs.de, begeistert: “foodjobs ist für all diejenigen, die in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchten. Schön, dass die Kandidaten unser lebensmittelspezifisches Angebot an Stellen, Gehaltsinformationen bis hin zu Bewerbertipps so wertschätzen. Und auf der anderen Seite freuen wir uns über das positive Feedback von unseren Kunden. Wir helfen und unterstützen Arbeitgeber und Personaldienstleister beim Recruiting dort, wo es nötig ist, sei es bei der Anzeigengestaltung oder mit zusätzlicher Medienberatung.”

Durch dieses grandiose Ergebnis erreicht foodjobs.de gemeinsam mit interamt.de, dem Stellenportal des öffentlichen Dienstes, die höchste Bewertung unter den Top-Karriereportalen in Deutschland. “Unser Erfolgsrezept ist der enge und direkte Kontakt zu Kandidaten. Das ist das, was uns als Nischenjobbörse auszeichnet und warum wir mit den Big Playern im Markt mithalten können. Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung und solch ein tolles Feedback zu bekommen.”

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche.

Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service fur Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a. .

