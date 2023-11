Foodtruck-Tour von Hamburg bis München

Ninja macht Deutschland Lust auf Küchenspaß und Genuss

(Frankfurt, November 2023) Jetzt wird’s lecker! Mit einer großen Foodtruck-Tour für die Küchenmarke Ninja macht der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller SharkNinja Deutschland Lust auf Genuss. Zwischen dem 6. und dem 21. November ist der Brand-Truck unterwegs und macht in diesen zwei Wochen Halt in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und München. Im Mittelpunkt der Tour steht die Vorstellung desersten kabellosen Stabmixers Ninja Blast, des einzigartig vielseitigen Outdoor Ofens Ninja Woodfire und der neuen Heißluftfritteuse Ninja Foodi Dual Zone -und natürlich alles, was man damit schnell und einfach zubereiten kann. Dabei verfolgt SharkNinja ein mehrdimensionales Konzept. In der wichtigen Vorweihnachtszeit macht der Foodtruck sowohl an öffentlichen Plätzen als auch bei ausgewählten Handelspartnern wie MediaMarkt oder Euronics Halt. Tanja Ohnesorge, Marketing Director D/A/CH von SharkNinja: ,,Mit unserer Tour wollen wir Deutschland zeigen, wie viel Power in den Küchengeräten von Ninja steckt, und die Marke dort erlebbar machen, wo die Menschen sind: auf den Straßen, in der Fußgängerzone oder eben im Elektronikmarkt. Die Tour ist dabei Teil einer großen Markenoffensive, die sämtliche Kommunikationselemente von Digital bis TV und von PR bis Live-Kommunikation umfasst.“ Die Besucher*innen der Tour dürfen sich auf zahlreiche Aktionen, Gewinnspiele und Food for free freuen und an den Standorten Berlin und München auf den deutschen Top-Influencer Rene Schmock.

Umgesetzt wird die Roadshow mit den Foodtruck- und Event-Catering-Experten von 1055 Mobile Kitchen aus Berlin und der Agentur STERN aus Wiesbaden. So können die Besucher*innen an den einzelnen Standorten die mit den Produkten gemachten Köstlichkeiten -frische Smoothies, Pizza & vieles mehr -gratis verkosten und sich über die Produktwelt von Ninja informieren. Unter allen, die am Stand vorbeischauen, wird nach Ende der Tour eine Auswahl der neusten Produkte verlost, wie der Ninja Blast, der Ninja Woodfire Outdoor Ofen oder die Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse. Und natürlich sind zahlreiche Sonderaktionen geplant. So werden abgesehen von Rene Schmock auch weitere Influencer an den einzelnen Stopps erwartet.

Große Offensive im Küchengerätemarkt

Mit der Tour will SharkNinja zeigen, dass die Marke Ninja Großes auf dem deutschen Markt vorhat und in den nächsten Jahren kräftig in Marketing und Handel investieren will, um ihre Markenbekanntheit sukzessive auszubauen. Bereits jetzt ist das amerikanische Unternehmen Marktführer in Deutschland bei Heißluftfritteusen. Und das soll erst der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte sein. Bei der Tour kann sich Deutschland davon ein eigenes Bild machen:

Die Termine:

Berlin

Montag, 6. November 2023, ab 10.00 Uhr – an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen

Dienstag, 7. November 2023, ab 10.00 Uhr – MediaMarkt, An den Freiheitswiesen 5, 13597 Berlin

Hamburg

Donnerstag, 9. November 2023, ab 10.00 Uhr – an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen

Freitag, 10. November 2023, ab 10.00 Uhr – Euronics XXL Wedel, Rissener Straße 125, 22880 Wedel

Köln

Montag, 13. November 2023, ab 10.00 Uhr – an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen

Dienstag, 14. November 2023, ab 10.00 Uhr – MediaMarkt, Max-Planck-Straße 24, 50858 Köln

Frankfurt

Donnerstag, 16. November 2023, ab 10.00 Uhr – an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen

Freitag, 17. November 2023, ab 10.00 Uhr – Expert Klein, Am Wandersman 6, 65719 Hofheim am Taunus

München

Montag, 20. November 2023, ab 10.00 Uhr – an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen

Dienstag, 21. November 2023, ab 10.00 Uhr – MediaMarkt Ingolstadt, Eriagstraße 28, 85053 Ingolstadt

Über Ninja:

Küchengeräte für endlose Möglichkeiten – die Marke Ninja bietet innovative Küchengeräte, mit denen sich schnell und einfach köstliche Speisen und Getränke zubereiten lassen. Ob Heißluftfritteusen, Outdoorgrills, Küchenmaschinen, Mixer oder Multikocher, die Ninja Produkte leben von ihrer Multifunktionalität. Durch die Kombination mehrerer Garfunktionen in einem Gerät bietet Ninja alles, was in einer modernen Küche nicht fehlen darf. Die Marke Ninja gehört zum Unternehmen SharkNinja. Mehr unter: https://www.ninjakitchen.de/

Über SharkNinja:

SharkNinja ist ein globales Produktdesign- und Technologieunternehmen, das mit innovativen Produkten für Verbraucher:innen auf der ganzen Welt moderne Lifestyle-Lösungen mit 5-Sterne-Bewertung schafft. SharkNinja hat bereits zwei milliardenschwere Marken aufgebaut, Shark und Ninja, die beide nachweislich führende Marktpositionen in den Bereichen Haushalts- und Küchengeräte einnehmen. Unter der Marke Shark werden alle Bodenreinigungsprodukte gelistet, die Marke Ninja hingegen umfasst ein großes Küchengeräteportfolio. Ninja und Shark sind eingetragene Marken der SharkNinja Operating LLC. 2022 hat das Unternehmen die Marke Shark Beauty ins Leben gerufen und spielt seitdem auch im Beautysegment eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen ist seit 2020 in Deutschland mit eigener Niederlassung und aktuell rund 22 Mitarbeitern aktiv. Seit Juli 2023 fungiert Michael Maier als Managing Director für den D/A/CH-Raum. Mehr unter: https://www.sharkninja.com/

Bildquelle: SharkNinja