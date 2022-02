For Family Reisen startet mit deutlichem Buchungsplus

München, 04. Februar 2022 – For Family Reisen startet mit viel Optimismus ins neue Reisejahr. Im Januar lagen die Buchungen beim führenden Spezial-Reiseveranstalter für Erlebnisreisen mit Kindern erstmals wieder bei über 70 Prozent im Vergleich zu Januar 2019.

„Die erfreulichen Zahlen zum Jahresbeginn zeigen deutlich die ungebrochene Reiselust – auch bei Familien. Urlaube werden wieder geplant und der Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie ist groß. Mit Melanie Lawnik bereichert außerdem ab 1. März eine ausgewiesene Expertin unser Team, die als Ansprechpartnerin für Erlebnisreisen in Europa zur Verfügung steht“, freut sich Nadja Albrecht, CEO von For Family Reisen, über die positive Entwicklung.

Das herausfordernde Jahr 2021 hat der Spezialist für Familienreisen genutzt, um sich speziell im Bereich Digitalisierung neu aufzustellen. Die digitalen Angebote und die neuen hochwertigen, elektronischen Reiseunterlagen mit detaillierten Informationen zum Verlauf, umfangreichen Hotelbeschreibungen und zahlreichen wichtigen Hinweisen wie Kontaktdaten, aktuellen Einreisebestimmungen und Hygienemaßnahmen werden laut Albrecht von den Kunden ebenso begrüßt, wie die neue Reise-App, in der nochmals alle wichtigen Reiseinformationen – größtenteils auch offline – abgerufen werden können.

Eine Neuerung gibt es auch beim klassischen Reisekatalog. Dieser wird 2023 durch eine hochwertige Broschüre ersetzt, die spannende Ideen für Erlebnisreisen mit Kindern inklusive aktuelle Termine und Preise geben soll. Die detaillierten Informationen zum Reiseverlauf finden interessierte Kunden dann online.

For Family Reisen setzt auf Reisebüros

Ob Europa- oder Fernreisen mit Kindern, ob in kleinen Gruppen oder individuell – Reisebüros mit Kunden, die auf der Suche nach einem Familienurlaub abseits des gängigen Clubkonzepts und fern von Touristenmassen sind, befinden sich bei For Family Reisen in besten Händen. Das umfangreiche Angebot an hochwertigen Reisen weltweit mit einer gelungenen Balance aus Abenteuer, Action, Spaß und Erholung bei denen sportliche Aktivitäten, Naturerlebnisse und authentische Begegnungen mit Einheimischen im Fokus stehen, garantiert begeisterte Kunden. Das kompetente Experten-Team von For Family Reisen begleitet Expedienten von der Anfrage über die Buchung bis zur Rückkehr von ihren Kunden. Neben dem langjährigen Know-how als Spezialist für Familienurlaub profitieren Reisebüros zudem von 10 Prozent Provision ab der ersten Buchung auf den Reisepreis und von ausführlichen Reiseunterlagen für ihre Kunden.

Über For Family Reisen

Seit über 20 Jahren ermöglicht For Family Reisen einzigartige Urlaubserlebnisse für die ganze Familie und hat sich als der führende deutsche Reiseveranstalter für Fernreisen mit Kindern und Familienreisen etabliert. Der Spezialist bietet Rundreisen mit Kindern in kleiner Gruppe mit gleichgesinnten Familien sowie exklusive Individualreisen mit Kindern an. Das erlebnisreiche Programm mit einer gelungenen Balance aus Action, Abenteuer, Spaß und Erholung ist speziell auf die Bedürfnisse des Nachwuchses ausgerichtet. Einen besonderen Fokus legt For Family Reisen auf das Erleben der Natur und das Beobachten von Tieren sowie auf authentische Begegnungen mit Menschen. Begleitet werden Teilnehmer von erstklassigen Reiseleitern.

Bildquelle: (c) For Family Reisen