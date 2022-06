Den Ford Focus MK3 mit hochwertigen Lautsprechern nachrüsten ein Soundsystem mit Klangerlebnis

Top Performance mit einem Ford Focus MK3 Lautsprecher Soundsystem Upgrade, der Tausch der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf das Klangerlebnis im Fahrzeug. Gute Lautsprecher müssen nicht ein Loch ins Budget verursachen, die richtige Wahl ist hier entscheidend. Ein Testsieger System mit hoher Einbaufreundlichkeit das auch die Selbstmontage erlaubt steigert das Klangerlebnis deutlich im Ford Fokus MK3.

Mit dem Ford Focus MK3 Auto Lautsprecher Komplett-Set bietet die Firma auto-lautsprecher.eu ein Testsieger System an. Ein 2 Wege Lautsprecher System mit bis zu 225 Watt Maximalleistung für die Fronttüren und Koaxiallautsprecher mit gleicher Maximalleistung beide hinteren Türen. Das System hat eine Bewertung von Note 1,4 in der Oberklasse durch die Zeitschrift Car & Hifi. Im Unterschied zu den werkseitig Installierten Standard Lautsprechern sind hier die Komponenten aus dem das System besteht aus hochwertigeren Bauteilen gefertigt.

Die Hochtöner des 2 Wege Lautsprecher Systems sind 19mm kantengetriebenen Kalottenhochtöner aus Aluminium und damit größer als die Standard Hochtöner. Klanglich bieten die Hochtöner damit ein besseres Klangerlebnis mit Frequenzen bis 24K Hertz im Messbereich. Stimmen werden mit hochfrequenter Klarheit und Definition abgebildet, die Hochtönern in dieser Preisklasse ihrer Kategorie überlegen sind. Durch die Inline Frequenzweichen sind sie noch einbaufreundlicher für die Installation an den bestehenden KFZ-Kabeln.

Die Tieftöner des 2 Wege Frontsystems verfügen über einen mineralgefüllten, spritzgegossenen Polypropylen-Konus der mit einer Gummisicke an der Vorderseite aufgehängt ist um die Bewegung der Schwingspule präzise zu gewährleisten. Damit ist eine hohe Belastbarkeit der Lautsprecher gegeben mit einer sauberen Basswiedergabe, werksseitige Standard Lautsprecher haben eine einfache Papiermembrane.

Die Koaxiallautsprecher für die hinteren Türen sind aus den gleichen Werkstoffen gefertigt und bieten mit den integrierten Hochtönern auch auf den hinteren Sitzplätzen ein hervorragendes Klangbild. Durch die hohe Einbaufreundlichkeit sind alle Ford Focus MK3 Lautsprecher die von der Firma auto-lautsprecher.eu angeboten werden einfach zu integrieren. Die Fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die werksseitigen KFZ-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Komponenten sind ein perfektes Ford Focus MK3 Lautsprecher Soundsystem Upgrade.

Im Webshop finden Kunden auch spezielle Entriegelungswerkzeuge für die Demontage der Türverkleidung, die so gesparten Kosten für eine externe Werkstatt entfallen. Die Kunststoffhebel zur Demontage hinterlassen keine Druckstellen oder Dellen am Fahrzeug Interior wie sie herkömmliche Schraubendreher hinterlassen. Ein kompletter Satz mit verschiedenen Kunststoffhebeln kostet nur Euro 9,99 + Porto was eine erhebliche Ersparnis zu einem Werkstartbesuch ist.

Die Türen des Ford Focus MK3 haben innen unter der Türverkleidung nur eine einfache Schaumstoffabdeckung und mehrere Stellen eine Türdämmung erfordern. Die Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten steigert das Klangerlebnis der Autolautsprecher im Bereich besserer Basswiedergabe und ausgewogenen Grundton des Systems. Mitschwingende Fahrzeugteile werden damit ruhiggestellt. Passende Türdämmung für das Ford Focus MK3 Lautsprecher Soundsystem Upgrade ist auch im Webshop von auto-lautsprecher.eu zu finden.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.