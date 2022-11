Ford KA Top Performance Soundsystem der Oberklasse 165mm

Bis zu 300 Watt mit hervorragenden Klangeigenschaften für das Ford KA Soundsystem

Aufgrund der einzigartigen Türverkleidungsinstallation für jedes Fahrzeug können Aftermarket-Lautsprecher nicht in viele Ford KA-Modelle eingebaut werden. Dies liegt an der speziellen Dreipunkt-Lautsprecherhalterung hinter der Tür. Das Ersetzen von Ford KA-Lautsprechern ist eine schnelle Lösung, für die standardmäßige Lautsprecherbestückung die wenig Klang und einen schwachen Pegel bieten. Der Austausch der Werkslautsprecher erfordert jedoch spezifische Adapter für dieses Fahrzeug.

Der Ford KA ist ab Werk nur mit 130mm Breitbandlautsprecher im Heckbereich ausgestattet. In diesem Upgrade für das Ford KA Soundsystem passen durch spezielle Halterungen auch 165mm Lautsprecher in die werkseitigen Einbauplätze im Heckbereich. Damit wird das gesamte Klangbild der Ford KA Lautsprecher verändert und mehr Dynamik und Pegel in der Musik gewährleistet.

Eine hervorragende Klangqualität gewährleistet das Ford KA Lautsprecher Front und Heck 165mm System im Fahrzeug an werkseitigen Radios oder auch nachträglich installierten Fremdradios. Durch den hohen Wirkungsgrad von 92DB performen die Systeme sehr gut mit der Leistung von Radios ohne den Einsatz einer zusätzlichen Endstufe.

Dieses Soundpaket enthält ein Hertz CK165L-Lautsprecher-Setup mit hochdichten Ferritmagneten gepaart mit kohlenstoffarmen Polarplatten. Diese Kombination führt zu einem klareren Audio mit höherer Lautstärke als bei anderen Lautsprechersystemen.

Da der Standardlautsprecher nicht in der Lage ist, hochvolumigen Klang zu erzeugen, ohne verzerrt oder gedämpft zu werden, bietet eine 25-mm-Schwingspule im Tieftöner eine höhere Belastbarkeit. Ein 26-mm-Hochtöner bietet dank seines großen Durchmessers klare Stimmen und eine breitbandige Abbildung. In der Frequenzweiche hinter dem Türöffner können Sie die Lautstärke zwischen 0 und 3 dB einstellen. Diese Einstellung gilt für den zweistufigen Pegelwähler der Hochtöner. Hinter den Originalabdeckungen installiert, bieten diese Hochtöner eine detailreiche Abbildung und Dynamik in der Musikwiedergabe.

Im Heck des Autos enthält das Hertz CX 165 Koaxiallautsprechersystem mit 165mm Einbaugröße einen 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit eingebauten schwenkbaren Hochtönern. Dieses System ermöglicht es den Passagieren, die Höhen und Tiefen in jedem Song zu hören, der durchgespielt wird. Im Vergleich zu den ab Werk eingebaute Breitbandlautsprecher die diese Töne nicht in dieser Qualität wiedergeben. Der Tausch durch hochwertige Ford Auto-Lautsprecher hat den größten Einfluss auf das gesamte Soundsystem.

Fachkundige Beratung ist entscheidend, um beim Kauf von Lautsprechern die richtige Wahl zu treffen. Eine falsche Auswahl kann durch Rücksprache mit einem Audioexperten schnell behoben werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Lautsprechern ist die Passgenauigkeit für die ursprünglichen Standorte, an denen sie werkseitig installiert wurden. Denn eine professionelle Integration mit diesen Lautsprechern erfordert ein hohes Maß an Genauigkeit.

Die Selbstmontage ist eine Option für preisbewusste Schnäppchenjäger, die ihre Lautsprecher lieber selbst zusammenbauen. Wer den Umbau aber nicht selbst durchführen möchte, für den ist der professionelle Einbau die beste Alternative. Dies liegt daran, dass es viel günstiger ist als DIY-Alternativen und garantiert die besten Ergebnisse. Eine ergänzende Website von auto-lautsprecher.eu enthält Informationen zum Einbau von Autolautsprechern sowie Tipps von ihren Lautsprechern. Diese Seite wurde von Fachleuten erstellt und bietet auch Informationen über Installationen für viele Automobilmarken.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.