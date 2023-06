Ford Transit Custom Lautsprecher nachrüsten Spitzenklasse

200 Watt Lautsprecher mit Spitzenklasse Bewertung Note 1,2 für den Ford Transit Custom

Der Ford Transit Custom ab 2012 ist ab Werk mit einem Standard 2 Wege Soundsystem in beiden vorderen Türen und externen Hochtönern in den A-Säulen ausgestattet. Das System kommt relativ schnell an seine Grenzen, zudem sind Lautsprecher so wie andere Fahrzeugteile dem Verschleiß ausgesetzt. Für den Ford Transit gibt es im Frontbereich zwei Möglichkeiten: Es wird das gesamte Lautsprechersystem ausgebaut mit den Hochtönern in den A-Säulen oder es wird nur der Tieftönern in den Türen getauscht.

Mit dem Paket Ford Transit Custom Türlautsprecher vorne Spitzenklasse ist eine Lösung für beide Türen bereit mit der Spitzenklasse Bewertung. Die Tieftöner Hertz MPX 165.3 besitzen interne Hochtöner und sind damit extrem einbaufreundlich für den Ford Transit Custom ab 2012. Die Lautsprecher verfügen über fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel für den direkten Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen.

Für den Fahrzeughalter ist die Installation sehr einfach, da nur die Türverkleidungen entfernt werden müssen und die Lautsprecher ab Werk gegen die Hertz MPX 165.3 ausgetauscht werden. Mit bis zu 200 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 92 DB setzen die Lautsprecher im Betrieb hohe Pegel um und kraftvolle Bässe. Die Tieftöner verfügen über einen übergroßen Ferritmagnet kombiniert mit Eisen mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt, für geringe Verzerrung bei hohen Leistungspegeln.

Die internen 20-mm-Schwingspulen-Hochtöner aus Tetolon-Faser mit weicher Kalotte und „Center Tuning“ gewährleisten klare Höhen und eine hohe Dynamik. Die Kanalgeometrie für niedrigere Resonanzfrequenz und reduzierte Oberwellen haben eine niedrige Verzerrung.

Mit diesem eingebauten Ford Transit Custom Türlautsprecher vorne Spitzenklasse verbessert sich die Klangqualität deutlich. In unserem Webshop von auto-lautsprecher.eu werden in der Kategorie Ford Transit MK5, MK6, MK7, Connect Lautsprecher hochwertige Produkte für den Austausch im Ford Transit Custom angeboten. Für handwerklich versierte Fahrzeughalter ist auch die Variante mit 2 Wege Systemen zu empfehlen, hier muss aber die Verkleidung der A-Säulen links und rechts am Armaturenbrett entfernt werden. Im Webshop sind alle 2 Wege Systeme mit eigenen Frequenzweichen für die Hochtöner ausgestattet und damit optimal für die Installation in den A-Säulen ausgelegt.

Um die optimale Klangqualität im Ford Transit Custom zu erreichen, empfiehlt sich zusätzlich eine Türdämmung, diese wird mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten durchgeführt. Die Dämmmatten werden an der Innenseite der Außenbleche angebracht und an der Türinnenseite zur Türverkleidung. Sie sorgen dort für eine Ruhestellung mit vibrierenden Fahrzeugteilen und verbessern die akustischen Bedingungen für die Lautsprecher. Durch die Türdämmung wird bei gleichbleibender Leistung am Radio die Basswiedergabe deutlich verbessert.

Auto-lautsprecher.eu ist ein österreichischer Onlineshop für Lautsprecher mit Top-Marken und Testsiegern. Wir versenden die Ford Auto-lautsprecher europaweit und bieten unseren Kunden zusätzlich jeden Menge Einbau-Tipps.

