ForgeRock zum Leader im Gartner Magic Quadrant 2020 für Access Management ernannt

Die ForgeRock Identity Plattform zeichnet sich durch die Bereitstellung sicherer digitaler Erlebnisse aus

/ Höchste Punktzahl für adaptive Zugangs- und Autorisierungsmöglichkeiten

ForgeRock®, führender Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement, gibt bekannt, dass das Unternehmen von Gartner, Inc. im Gartner Magic Quadrant 2020 als Leader im Access Management* positioniert wurde. ForgeRock gehört zu elf Anbietern, die in dem Bericht bewertet wurden.

Die ForgeRock Identity Plattform ist die einzige Plattform auf dem Markt, die ein vollständiges Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) sowie Identity Governance and Administration (IGA) bietet. Sie enthält umfassende Funktionen für die Identitäten von Mitarbeitern, Endverbrauchern und Dingen. ForgeRock bietet seinen Kunden die Flexibilität, die Plattform so einzusetzen, wie sie es wünschen: in einer privaten Cloud oder im Vor-Ort-Betrieb, in einer öffentlichen Cloud wie AWS oder Google Cloud Plattform oder durch die Nutzung der ForgeRock Identity Cloud, die die vollständige Plattform als Service anbietet. Die einheitliche Codebasis der Plattform für all diese Modelle stellt sicher, dass Unternehmen über alle Funktionen und Leistungen verfügen, die für die Bereitstellung außergewöhnlicher und sicherer digitaler Erlebnisse erforderlich sind. Führende globale Marken vertrauen auf ForgeRock, um Personen den Zugang zur vernetzten Welt zu ermöglichen, darunter BBC, BMW, Calabrio, Geico und Toyota.

Gartner prognostiziert in seinem Bericht, dass mehr als “80 Prozent der Unternehmen planen, in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Anbieterkonsolidierungsstrategie zu verfolgen”. ForgeRock ist mit seiner integrierten digitalen Identitätsplattform, die die gesamte Produktreihe unterstützt und Unternehmen einen Kickstart in die Konvergenz ermöglicht, bereit für diesen Wandel. Unternehmen können die moderne KI-gesteuerte Lösung von ForgeRock beim Übergang von ihren Legacy-Lösungen einsetzen.

“Wir sind stolz darauf, im Gartner Magic Quadrant für Access Management als Leader anerkannt zu werden”, sagt Fran Rosch, CEO von ForgeRock. “Unsere Platzierung im Leaders-Quadrant ist ein Beweis für die Stärke unserer umfassenden Plattform und Skalierbarkeit. Außerdem ist es ein Zeichen dafür, dass ForgeRock weltweit führende Marken in die Lage versetzt, Wettbewerbsvorteile und messbare Geschäftswerte zu schaffen, indem sie ihren Mitarbeitern und Kunden sichere und reibungslose digitale Erfahrungen bieten”.

Hier erhalten Sie ein kostenloses Exemplar des Gartnerberichts.

*Gartner “Magic Quadrant for Access Management” von den Analysten Michael Kelley, Abhyuday Data und Henrique Teixeira. 17. November 2020.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner”s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über ForgeRock

ForgeRock®, führender Anbieter im digitalen Identitätsmanagement, bietet moderne und umfassende Identitäts- und Zugangsmanagementlösungen für Verbraucher, Mitarbeiter, Geräte und andere Dinge, um einfachen und vor allem sicheren Zugang zur vernetzten Welt zu ermöglichen. Mit ForgeRock orchestrieren, verwalten und sichern mehr als tausend globale Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von Identitäten angefangen bei dynamischen Zugriffskontrollen, Verwaltung, APIs bis hin zur Speicherung maßgeblicher Daten – verwendbar in jeder Cloud- oder Hybridumgebung. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz mit Hauptsitz in San Francisco und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen und kostenlose Downloads finden Sie unter unter www.forgerock.com

Firmenkontakt

ForgeRock

Dave De Jear

201 Mission St #2900

CA 94105 San Francisco

089 / 211 871 47

forgerock@schwartzpr.de

https://www.forgerock.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42 A

80331 München

089 / 211 871 36

forgerock@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de

Bildquelle: @ForgeRock