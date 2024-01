Formel-1-Feeling auf der Boot

Yachtsharing-Anbieter Meros feiert Portfolio-Erweiterung und Präsentation einer der größten Motoryachten der Messe mit F1-Rennfahrer Esteban Ocon

Auf der Boot 2024 präsentiert Yachtsharing-Anbieter Meros seine neue Sunseeker Meros Signature 95, eine der größten Motoryachten auf der Messe, und erweitert sein Co-Owner Modell um einen flexiblen Zugang zur Flotte an 10 verschiedenen Yacht-Hotspots. Gelauncht wird die Erweiterung des Sharing-Modells am Sonntag, 21.1.24, um 14.30 Uhr auf der Düsseldorfer Messe in Halle 6, mit Formel-1-Rennfahrer Esteban Ocon des Alpine BWT Teams. Als Meros Member wird er am Stand B61 von Sunseeker nicht nur seine Erfahrung teilen: Mit etwas Glück haben Nachwuchs-Rennbegeisterte zudem die Chance auf ein Meet & Greet mit dem Formel-1-Profi sowie persönlich signierte Caps.

Was: Meros Yachtsharing Launch mit Formel-1-Rennfahrer Esteban Ocon inkl. Meet & Greet für zufällig ausgewählte Nachwuchs-Fans

Wann: Sonntag, 21.1.24, um 14.30 Uhr

Wo: Messe Boot, Halle 6, Stand B61

Neue Flexibilität beim Yacht-Sharing – nicht nur auf See

Meros präsentiert auf der Boot erstmalig nicht nur seinen neuen Flottenzugang – die individualisierte 28-Meter-Sunseeker Meros Signature 95 – sondern erweitert auch sein Sharing-Modell. Standen Co-Ownern die Meros Yachten bisher nur im westlichen Mittelmeer zur Verfügung, expandiert der Anbieter in der anstehenden Saison auch ins östliche Mittelmeer und die VAE mit den Destinationen Dubai und Abu Dhabi. So haben Meros Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, flexibel zwischen 10 Yacht-Hotspots zu wählen, darunter Südfrankreich, Sardinien, Balearen, Kroatien, Türkei, Griechenland etc. Bei diesem Flexshare-Modell können Co-Owner auf nahezu identische Yachten an verschiedenen Orten mit diversen Fahrtgebieten zurückgreifen und Nutzungswochen tauschen. Sicher bleiben der gleich hohe Standard und bester Service, denn ausschließlich Meros bietet in Europa ein Sharing-Modell mit neuen Sunseeker-Superyachten, die von erfahrenen Crews betrieben werden. Zudem kümmert sich das versierte Meros-Team um das Yacht- und Crew-Management, die Routenplanung, Verwaltung und mehr.

Zusätzlich haben Nutzerinnen und Nutzer ab sofort auch Teil am Luxusvillen-Sharing-Club ThirdHouse und damit Zugang zu spektakulären Ferienimmobilien überall auf der Welt, wenn neben dem Urlaub auf See auch mal eine Residenz an Land gewünscht ist. Für Privatflüge von NetJets, dem größten Anbieter von Privatflugzeug-Anteilen, erhalten Co-Owner von Meros zudem einen erheblichen Rabatt. Nicht zuletzt umfasst das Sharing-Modell auch die Teilnahme an exklusiven Meros Events – beispielsweise mit besten Plätzen an der Rennstrecke vom großen Grand Prix in Monaco, wo es Formel-1-Fahrer Esteban Ocon in der vergangenen Saison aufs Podium geschafft hat.

„Neben unserem Quarter-Modell, also einer klassischen 25 % Beteiligung, bieten wir ein maximal flexibles System, bei dem Co-Owner zwischen verschiedenen Sunseeker Luxusyachten und Fahrtrouten wählen können. So stehen nicht nur ständig neue Gebiete zur Verfügung, sondern auch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, bei dem Kosten analog zur Nutzungszeit geteilt werden. Gleichzeitig fällt für die Teilhaberinnen und Teilhaber der Aufwand an Organisation, Wartung und Co. weg, der für gewöhnlich mit dem Besitz einer Yacht verbunden ist“, sagt Georg Oehme, Geschäftsführer von Meros Yachtsharing.

Antrieb mit eFuel

Meros setzt sich für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein und lässt seine Yachten soweit verfügbar mit dem CO2-armen Kraftstoff HVO-100 fahren. Hierzu hat Meros eigens eine Initiative mit Repsol angestoßen und für die eFuel-Versorgung im beliebten mallorquinischen Hafen Puerto Portals seit Mai 2023 gesorgt. Inzwischen gibt es auch Versorgungspartner in Südfrankreich und Italien, sodass auch die neue, auf der Boot ausgestellte Sunseeker Meros Signature 95 mit eFuel HVO-Kraftstoff (Hydrotreated Vegetable Oil) nach ISO EN 1594 betankt werden kann.

Weitere Informationen unter meros-yachtsharing.com

Meros Yachtsharing mit Niederlassungen in Deutschland, auf Mallorca und Malta sowie in Kürze in Großbritannien, wurde 2019 gegründet. Mit seinem außergewöhnlichen Sharing-Angebot bietet das Unternehmen seither eine Alternative zum Alleineigentum von Superyachten auf höchstem Niveau. Dabei ist Meros exklusiver Vertragspartner und einziger Anbieter eines Sharing-Modells für neue Sunseeker-Superyachten in Europa.

Neben einem traditionellen Quarter-Anteil wird beim Flexshare-Model Zugang zu verschiedenen Yachten geboten. Als Ausgangspunkt dienen 10 Yacht-Hotspots: Balearen, Malta, Südfrankreich, Sardinien, Korsika, Amalfiküste, Kroatien, Türkei, Griechenland und VAE mit Dubai und Abu Dhabi.

Damit einhergeht geht die Übernahme von Organisation, Wartung und Co. durch Meros. Nicht zuletzt sind Co-Owner Teil einer Meros-Community mit VIP-Vorteilen und Zugang zu exklusiven Events wie dem Formel-1-Rennen in Monaco.

Weitere Informationen unter meros-yachtsharing.com.

