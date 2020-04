Formschön in Beton gegossen

Das minimalistische Design dieser neuen Pflanzenroller von Wagner kombiniert zwei Mega-Trends: Beton und Terrazzo. Beide Werkstoffe wurden bereits in der Antike geschätzt. Heute sind die “Klassiker” brandaktuell; Pflanzgefäße aus Beton oder mit Terrazzo-Oberfläche sind gefragte Trend-Accessoires. Die neuen Pflanzenroller des deutschen Markenherstellers in heller oder dunkler Farbgebung sind die perfekte Ergänzung dafür.

Beide Modelle werden – handwerklich anspruchsvoll – im Formgussverfahren gefertigt. Dabei entsteht eine Roller-Tragfläche in dekorativer Terrazzo-Anmutung. Mit einem Durchmesser von 28 cm sind beide Pflanzenroller der ideale mobile Untersatz für alle gängigen Pflanzgefäße kleiner und mittlerer Größe. Vier tragstarke Apparaterollen verleihen ihnen beste Laufeigenschaften auf allen weichen, robusten Bodenbelägen überall im Innen- und Außenbereich und machen das Bewegen schwergewichtiger Pflanzen und Pflanzgefäße mit bis zu 100 kg Gewicht leicht und komfortabel. Für festen, sicheren Stand am Einsatzort sind zwei der Rollen mit Feststellbremsen ausgestattet. Die stylishen Beton-Roller gibt es ab ca. 33 Euro in Baumärkten, Gartencentern, im Fachhandel und online, z. B. auf www.wagner-webshop.com

Kontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.de

WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.

Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen, Wandelemente und Accessoires für das moderne “Urban Gardening”.

Kontakt

Wagner System GmbH

Eva Schilling

Tullastr. 19

D – 77933 Lahr

+ 49 (0) 7821-9477-139

eva.schilling@wagner-system.de

http://www.wagner-system.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.