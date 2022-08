Fortbildung für Reiter und Pferd via Web und in Präsens

Horst-Becker-Akademy in der Lüneburger Heide

Bern im August 2022 – Ohne Bremsspuren setzt Equiment GmbH ihren Erfolgskurs fort und bringt mit Online-Webinaren und Präsens-Fortbildungen rund um die Reiterei ein aktuelles Angebot auf den Markt. Diese Innovation kommt der Nachfrage entgegen. Online-Webinare und Präsens-Fortbildungen sind an klassischer Dressur und Pferde-Pychologie orientiert und auf die heutige Zeit verständlich interpretiert. Mehr über Online-Webinaren und Präsens-Fortbildungen in der Horst-Becker-Akademy finden Sie ab sofort: https://www.equiment.eu/de/kurse-coaching-messen/horst-becker-akademy-in-der-lueneburger-heide-fort/

Horst Becker, der Gründer von Equiment GmbH, ist ein renommierter Dressurausbilder, der sein Wissen durch seine Online-Webinare und -Reitstunden, Präsens-Fortbildungen, Bücher und modernes selbst entwickeltes Reitzubehör weit zugänglich macht. Seine Trainings orientieren sich an die Grundsätzen der klassischen Dressur und wenn nötig sind auch durch Bodenarbeit unterstützt. Die Teilnehmer der Online-Webinaren und Präsens-Fortbildungen erhalten die Möglichkeit, ein nachhaltiges nachvollziehbares Trainingsprogramm zu entwickeln, um mit Spaß und Erfolg zu Hause zu trainieren. Mehr zum Thema Pferdeausbildung mit Horst Becker lesen: https://www.equiment.eu/de/kurse-coaching-messen/horst-becker-akademy-in-der-lueneburger-heide-fort/

Der Vorteil der Online-Webinaren und Präsens-Fortbildungen mit Horst Becker liegt auf der Hand: die Teilnehmer bekommen nicht nur Tipps und Anregungen vom renommierten Dressurausbilder, sondern auch die Verbesserung von Takt und Anlehnung, Paraden und Seitengänge. In der Rückenschule an der Longe und unter dem Sattel steht der Aufbau der Rücken und Rumpfmuskulatur im Vordergrund. Horst Becker legt eine grossen Wert legt auf die harmonische, klare Kommunikation mit dem Pferd.

„Das Wissen ist die Basis von Kreativität in der Ausbildung eines Pferdes!“, sagte Horst Becker, der Gründer von Equiment GmbH.

Die Firma wurde 2002 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Pferdeausbildung-Produkten und Methoden entwickelt. Langjährige Dressurtrainer-Tätigkeit, Zusammenarbeit mit vielen Tierärzten, Designarbeit für die eigene Sattellinie und verschiedene Marken machen den Erfolg von der Horst-Becker-Akademy und Equiment GmbH.

Equiment Gmbh ist fokussiert auf moderne Trainingslehre im Reitsport. Seit Jahren gehört Equiment GmbH zu einem der führenden Experten der Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Horst Becker ist Autor mehrerer Bücher und Filme zum Thema Pferdeausbildung.

