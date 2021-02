Fortius Finance GmbH Brühl Baden als Top Makler

Die Finanzdienstleistungs- bzw. Versicherungsbranche befindet sich seit einigen Jahren in einem Wandel. Das Niedrigzinsniveau stellt die Branche und zahlreiche Verbraucher vor große Herausforderungen. Dazu kommt, dass die Sparer durch Wirtschaftskrisen verunsichert sind und nicht wissen, wo sie für ihr Geld attraktive Rendite bekommen.

Doch gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen vertrauensvollen Partner für den Vermögensaufbau, die Absicherung für das Alter und sämtliche Versicherungsfragen zu haben. Mit der Fortius Finance GmbH haben Kunden in Brühl und der Umgebung einen solchen Partner gefunden. Das Unternehmen wurde als “Top Makler” vom Deutschen Maklerbund ausgezeichnet.

Mit der Unterstützung der Fortius Finance GmbH aus Brühl erfolgreich Geld anlegen, für die Zukunft vorsorgen und Lebensrisiken absichern.

Die Finanzdienstleistungsbranche ist unübersichtlich. Kunden fällt es schwer, dass richtige Produkt für die eigenen Bedürfnisse bzw. die eigene Lebenssituation zu finden. Umso wichtiger ist es, einen unabhängigen Versicherungsmakler an seiner Seite zu haben, dem Vertrauen geschenkt werden kann. Die Fortius Finance GmbH in Brühl kümmert sich ganzheitlich um die Wünsche und Bedürfnisse der Klienten. Dabei fokussiert sich das Maklerbüro auf eine individuelle und unabhängige Beratung. Diese Arbeit wurde mit der Auszeichnung zum “Top Versicherungsmakler” belohnt.

Die Auszeichnung zum “Top Makler” spiegelt die qualitativ hochwertige Beratung sowie den ausgezeichneten Service des Unternehmens wider. Verbraucher, die auf der Suche nach einem unabhängigen und professionellen Versicherungsmakler sind, der das Wohl seiner Kunden im Blick hat, können direkt online ein kostenloses und persönliches Erstgespräch buchen. Der Makler bietet seine Leistungen übrigens Privat- und Firmenkunden an. Unternehmen können betriebliche Risiken und Mitarbeiterrisiken absichern lassen.

Die Auszeichnung zum “Top Makler” wird an Makler vergeben, die über einen langen Zeitraum herausragende Beratungs- und Serviceleistungen vorweisen. Die zahlreichen zufriedenen Kunden und nachweislich herausragenden Bewertungen der letzten Monate bzw. Jahre sind Ansporn für die Versicherungsagentur Fortius Finance GmbH, in Zukunft der erste Ansprechpartner in allen Versicherungs- und Finanzfragen zu sein.

Die Fortius Finance GmbH aus 68782 Brühl ist ein Zusammenschluss unabhängiger Versicherungsmakler, staatlich geprüfter Kaufleute, sowie Fachwirte für Versicherungen und Finanzen. Die Fortius Finance GmbH steht Ihnen mit Unabhängigkeit und Transparenz zur Seite, um Sie, sowohl finanziell, als auch gesundheitlich bestmöglich abzusichern. Als unabhängige Makler haben wir die Möglichkeit, für unsere Kunden aus der Nähe von Mannheim, Heidelberg und Speyer, auf Angebote aller Anbieter zurückzugreifen und Ihnen nicht nur bestimmte Versicherungen vorzuschlagen. Von uns erhalten Sie, ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept, welches Sie bestmöglich absichert.

Kontakt

Fortius Finance GmbH

Jonathan Woitinek

Luftschiffring 15

68782 Brühl

06202 5829100

anfrage@fortius-finance.de

https://fortius-finance.de

