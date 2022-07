FRAFOS liefert Technologie für deutschlandweit einzigen EAL4+ zertifizierten SBC

secunet Session Border Controller erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für VoIP-Telefonanlagen

Berlin, 14. Juli 2022 – Jetzt ist es amtlich: Der gemeinsam von der FRAFOS GmbH und der secunet Security Networks AG entwickelte secunet Session Border Controller (secunet SBC) für den Schutz von VoIP-Telefonanlagen erfüllt selbst höchste Sicherheitsanforderungen (EAL4+)1. Das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kürzlich mit dem Deutschen IT-Sicherheitszertifikat bescheinigt (Zertifizierungs-ID BSI-DSZ-CC-1089-V2-2022).

Der secunet SBC wurde gemeinsam von der in Berlin ansässigen FRAFOS GmbH und der Essener secunet Security Networks AG zum Schutz von VoIP-Diensten entwickelt. Er bewacht den Netzeingang zuverlässig und lässt sich transparent in jede bestehende IT-Infrastruktur implementieren. Dabei arbeitet der SBC in einem isolierten Container auf der secunet eigenen, hoch performanten Firewall „secunet wall“, die als sichere Plattform fungiert. Ermöglicht wird so eine vollständige Absicherung und Filterung der Datenströme auf Netzwerk-, Transport-, Sprach- und Applikationsebene. Die hohe Sicherheit wird durch die Kombination von Firewall und Session Border Controller erreicht.

„FRAFOS ist stolz darauf, einen Teil der Technologie hinter dem secunet SBC liefern zu können. Dass er der einzige EAL4+ zertifizierte SBC in Deutschland ist, dokumentiert die Sicherheit unserer Technologie und ist der Beleg für die hohe Qualität und Robustheit unserer Produkte“, sagt Dr. Dorgham Sisalem, CEO von FRAFOS.

Der secunet SBC hat sich als Standard-VoIP-Sicherheitslösung für alle Unternehmen und Behörden etabliert, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Neben seinen einzigartigen Sicherheitsmerkmalen kann der secunet SBC mit WebRTC-Unterstützung, zentralem Management, dem neuen Zero Trust VoIP Security Monitor und Aufzeichnung mit SIPREC erweitert werden. Er eignet sich damit für all jene Einsatzszenarien, bei denen es auf höchste Sicherheit in der Telefonie ankommt.

1EAL 4 augmentiert mit ASE_TSS.2, ALC_FLR.2 und AVA_VAN.5

Über FRAFOS

Die FRAFOS GmbH ist mit ihren zukunftssicheren WebRTC- und Session-Control-Lösungen, wie dem Session Border Controller (SBC), ein langjähriger Anbieter von VoIP-Sicherheitslösungen für höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche in Deutschland. Flaggschiff des 2010 gegründeten Unternehmens ist der beeindruckend flexible ABC SBC. Als Bestandteil des secunet SBC wird die FRAFOS Technologie als die Standard-SBC-Lösung für sicherheitsorientierte öffentliche Einrichtungen in der Bundesrepublik eingesetzt und fungiert dort als Firewall für VoIP-Anlagen. FRAFOS bietet sie in Kooperation mit dem führenden Cybersecurity-Unternehmen secunet Security Networks AG als einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte VoIP-SBC-Premiumlösung für maximale Sicherheitsanforderungen (EAL4+) an.

Über Intuitive Labs

Das 2020 gegründete Unternehmen Intuitive Labs hat sich als erste Adresse für DSGVO-konformes VoIP-Monitoring etabliert. Mit seiner abonnementbasierten Cloud-Lösung ermöglicht Intuitve Labs Unternehmen und VoIP-Diensteanbietern die anonyme Überwachung und Analyse ihres VoIP-Verkehrs unter Wahrung des Datenschutzes der Endnutzer.

Firmenkontakt

FRAFOS GmbH

Juliana Sisalem

Bismarckstr. 10-12

10625 Berlin

+49 30 57706930

juliana.sisalem@frafos.com

https://www.frafos.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Am Treptower Park 28 – 30

12435 Berlin

+49 30 789076 – 0

FRAFOS@united.de

https://www.united.de/

Bildquelle: © secunet