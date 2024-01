FraMar – Das neue KI-Framework für digitales Marketing

Die führende Digitalmarketingagentur AnalyticaA präsentiert FraMar – ein bahnbrechendes Framework für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im digitalen Marketing. Dieses innovative Framework kombiniert umfassendes Wissen von AnalyticaA im Bereich des digitalen Marketings mit den neuesten Fortschritten im Bereich der KI.

Die Rolle der KI im digitalen Marketing

KI gewinnt im digitalen Marketing zunehmend an Bedeutung. FraMar adressiert die Bedürfnisse von Unternehmen in einer digitalisierten Welt und ermöglicht es ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Es bietet einen strukturierten Ansatz, um KI-Technologien wie ChatGPT und Google Bard effektiv einzusetzen.

Kernfunktionen von FraMar

FraMar dient als umfassender Leitfaden für die Auswahl geeigneter Marketingbereiche und KI-Tools. Es zielt darauf ab, langfristige KI-Prozesse in Unternehmen zu entwickeln und bietet einen klaren Überblick über relevante Marketingbereiche für den Einsatz von KI.

Flexible Anwendung von FraMar

Das Framework ist flexibel einsetzbar und richtet sich an ein breites Nutzerspektrum – vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen KI-Anwender. Es unterstützt Unternehmen bei der Anpassung von KI-Technologien an ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele.

Dienstleistungen von FraMar

FraMar bietet neben der Evaluierung von Marketingzielen auch Chancen- und Risikoanalysen an. In praxisorientierten Workshops und Seminaren vermittelt FraMar das notwendige KI-Know-how. Darüber hinaus unterstützt FraMar bei der Auswahl geeigneter KI-Tools und bietet Beratung im Bereich Prompt Engineering an.

Implementierung und Anpassung

FraMar begleitet Unternehmen bei der Implementierung von KI-Lösungen und unterstützt bei der Erstellung individueller KI-Chatbots, wie z.B. OpenAI’s „Custom GPTs“. Das Framework bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Budgets und Anforderungen.

Weitere KI Angebote von AnalyticaA

Zusätzlich zum Framework bietet AnalyticaA individuelle Beratung und einen kostenlosen KI-Marketing Quickcheck an. Mit FraMar positioniert sich AnalyticaA als Vorreiter im Bereich KI im digitalen Marketing und unterstützt Unternehmen dabei, die Vorteile der KI-Technologie voll auszuschöpfen.

FraMar – Das revolutionäre KI-Framework für digitales Marketing

Über AnalyticaA

Die AnalyticaA GmbH mit Sitz in München ist seit über 15 Jahren Partner für Unternehmen aller Größen und Branchen im Bereich des Digitalen Marketings. Das Unternehmen bietet unter anderem Leistungen in den Bereichen SEA, SEO, Affiliate Marketing, Content Creation und Social Media an. AnalyticaA ist bekannt für seine innovativen Lösungen und hat sich als einer der führenden Anbieter im Digitalen Marketing etabliert.

Kontakt

AnalyticaA GmbH

Sebastian Schuch

Landsberger Straße 110

80339 München

+49 (0) 89 381 53 53 50



https://www.analyticaa.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.