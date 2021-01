Franck Blondel neuer EMEA Senior Vice President Sales und Marketing der Premium Audio Company

Indianapolis, USA, 13. Januar 2021 – Premium Audio Company vereint innovative Marken, die hochwertige Audiolösungen anbieten, unter einem Dach und freut sich, dass der Branchenkenner Franck Blondel zum Senior Vice President Sales und Marketing in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) befördert wird. Er leitet global die Betreuung der Marken Jamo, Magnat und Heco.

Erfahrene Leitung für den EMEA-Wirtschaftsraum

Blondels neue Position wurde geschaffen, um den Geschäftsbetrieb innerhalb der EMEA-Region für alle Marken der Premium Audio Company zu betreuen. Dies beinhaltet unter anderem eine ständige Beobachtung von Vertrieb, der Marktdurchdringung und der Verkaufs- und Marketingstrategien. Darüber hinaus wird er die Produktentwicklung für die drei renommierten europäischen Marken Jamo, Magnat sowie Heco verantworten und das operative Geschäft von Jamo leiten. Blondel berichtet weiterhin an Paul Jacobs, President und CEO der Premium Audio Company.

Leidenschaft für Audioprodukte

“Franck ist sehr strategisch, kreativ, leidenschaftlich und entschlossen in seiner Führung von Vertrieb und Marketing und hat ständig daran gearbeitet, sich in die Feinheiten der globalen Audioindustrie einzuarbeiten. Einhergehend mit der erweiterten Rolle freue ich mich auf die Produkte, die unsere europäischen Marken für Audiolösungen unter Francks Führung weltweit auf den Markt bringen”, so Paul Jacobs. “Er ist ein geschätzter Leistungsträger in unserem Team und wir freuen uns, dass er weitere Aufgaben als Führungskraft und innerhalb des Unternehmens übernehmen wird.”

Markenbildung mit Weitblick

Nachdem Blondel 2014 bei Klipsch anfing, hat er zunehmend mehr Verantwortung für erweiterte Führungspositionen übernommen. Dabei hat er sich schon bald auf alle Aspekte des Unternehmens konzentriert – einschließlich der Steigerung des Marktanteils, des Umsatz- und Margenwachstums. Wichtig sind ihm auch die ständige Optimierung sämtlicher Prozesse und die allgemeine Kundenzufriedenheit.

“Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die vor der Premium Audio Company liegen, da wir Klipsch, Jamo, Magnat und Heco weiterhin als ausgesprochen innovative und globale Marken voranbringen werden. Ich bin stolz auf die Arbeit, die mein Team und meine Partner bisher geleistet haben und freue mich darauf, weitere Projekte auf der ganzen Welt umzusetzen”, so Blondel.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

