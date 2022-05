Franka Production 3: Cobot-gestützte Automatisierung für Jedermann

TQ-Robotics präsentiert Industrielösungen mit dem neuen Franka Emika Roboter

Seefeld, 31.Mai 2022: Bereits seit Jahren ist TQ einer der Vorreiter in Bezug auf industrieerprobte Robotik-Lösungen. Gemeinsam mit den preisgekrönten kollaborativen Robotern (Cobots) von Franka Emika entstehen so leistungsstarke robotergestützte Automatisierungs-Tools für Industrie, Handwerk und vieles mehr. Zum Launch des Franka Production 3 Cobots hat TQ alle Cobot-Apps, Solution-Pakete und Anwendungen für die nächste Generation der Franka-Emika-Roboterserie optimiert und bietet damit jetzt praktische Out-of-the-Box-Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche in Produktion und Fertigung.

Auch beim neuen Franka Production 3 (FP3) verfolgt TQ weiter die Strategie, Kunden ausschließlich erprobte Lösungen anzubieten, die in Industrie und Handwerk sowie bei TQ selbst in der Produktions- und Elektronikfertigungssparte bereits erfolgreich im Einsatz sind. Vor allem bei von Hand ausgeführten, repetitiven Tätigkeiten helfen Cobots – wie etwa der brandneue Franka Production 3 – dabei, Produktionsprozesse entweder vollständig zu automatisieren oder Einzelprozesse zu optimieren.

Von Machern für Macher: das robotergestützte Automatisierungs-Tool für Jedermann

Das zentrale Basispaket zur Automatisierung dieser Prozesse ist die Core-Solution von TQ inklusive Schaltschrank sowie einer flexiblen Grundplatte. Beim FP3 ist beides jetzt schon in der Standardvariante enthalten. Damit liefert die Lösung Unternehmen alles, was sie für den Start in die Automatisierung benötigen: ein industriefähige Out-of-the-Box-Lösung bestehend aus Software, Cobot und entsprechender Peripherie – sofort einsetzbar und bereit für vielfältige Aufgabenbereiche.

Richtig eingesetzt, arbeiten Cobots in perfekter Koexistenz zum Menschen in gemeinsamen Arbeitsräumen und können – gerade in Krisenzeiten – dazu beitragen, eine stabile, unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten, die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu garantieren und damit Arbeitsplätze zu sichern. Herausragend dabei sind nicht nur die Flexibilität und einfache Handhabung der Cobots, sondern auch der beeindruckende Return-of-Invest (ROI). Dank seiner höhere Schutzklassen-Zertifizierung und der integrierten Watchmen-Funktion lassen sich mit dem FP3 darüber hinaus auch Schutzräume noch genauer abgrenzen und somit die Sicherheit in der Zusammenarbeit mit den Produktionsmitarbeiter:innen noch weiter optimieren.

Intuitive Bedienoberfläche und absolute Präzision

Gegenüber seinem Vorgänger setzt der Franka Production 3 neue Maßstäbe: So besitzt er weiterhin die für Franka Emika typischen sieben Achsen sowie höchst sensitive Drehmomentsensoren, ist aber jetzt noch intuitiver in der Bedienung. Er kann die verschiedenen, zu automatisierenden Bewegungsabläufe per handgeführter, manueller Vorgabe lernen und lässt sich ganz einfach und intuitiv über ein Touchdisplay bedienen. Für die Programmierung verschiedener Abläufe werden anschließend aus einem Menü per Drag-and-Drop auf dem Laptop die entsprechenden Apps ausgewählt, angeordnet, und der Roboter führt sie dann aus. Das bedeutet, dass Projektverantwortliche die gewünschten Produktionsprozesse binnen kürzester Zeit und ohne jegliche Programmierkenntnisse robotergestützt automatisieren können.

Dazu verfügt der Cobot über eine Präzision und Geschicklichkeit in der Ausführung seiner Bewegungen, die der eines Menschen quasi in nichts mehr nachsteht. Er ist in der Lage, die menschliche Hand perfekt nachzuahmen und somit feinfühlige Aufgaben (z.B. Löten oder Kleben) sowie vielfältige andere Automatisierungsvorhaben problemlos durchzuführen. Dabei helfen ihm mehr als hundert Sensoren verschiedener Typen, darunter von TQ selbstentwickelte, branchenführende Drehmomentsensoren in allen sieben Achsen. Damit führt FP3 selbst komplizierteste Tätigkeiten auf konstant hohem Niveau aus, nimmt Mitarbeitenden monotone manuelle Tätigkeiten ab und hilft gleichzeitig, Produktionsstandorte und Arbeitsplätze zu sichern.

Vielfältige Anwendungsgebiete in Industrie & Handwerk

Die Einsatzbereiche des FP3 sind dabei extrem vielseitig. Egal, ob löten, schrauben, bohren, sägen, sortieren, kleben oder Leitplatten testen: Mit den Cobot-gestützten TQ-Robotics-Solutions finden Unternehmen für jede Aufgabe das passende Automatisierungs-Tool. Das industrieerprobte TQ-Package bestehend aus Software, Roboter und der passenden Peripherie bietet Interessierten perfekt aufeinander abgestimmten Applikationspakete für nahezu jeden Einsatzbereich. Das macht den Start in die Automatisierung spielend einfach.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded-Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2020/2021 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens 284,3 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

