Frankfurt erkunden – Ideen für einen Betriebsausflug

Ein spannender und ungezwungener Betriebsausflug in Frankfurt

Frankfurt am Main. Die Finanzmetropole zählt zu den wichtigsten Städten der Welt. Nicht umsonst wird die Stadt oft Bankfurt oder Mainhattan genannt. Das wirtschaftliche Zentrum Europas glänzt mit einer imposanten Skyline einerseits und urbaner Romantik am Main andererseits. Große Weltfirmen bündeln im Finanzviertel tausende Mitarbeiter mit verschiedensten kulturellen Hintergründen und Nationalitäten. Und diese wollen bei Laune gehalten werden. Dafür ist ein abwechslungsreicher Betriebsausflug in Frankfurt genau das Richtige.

Wozu ein Betriebsausflug?

Ein Betriebsausflug lässt Kollegen zusammenwachsen. Betriebsausflüge sind eine ungezwungene Möglichkeit, die Moral und Zufriedenheit in einem Unternehmen zu steigern. Allerdings sollten Arbeitgeber die Organisation eines Betriebsausflugs Experten überlassen. Zu viele Betriebsausflüge leiden unter schlechter Planung und Ausführung. Ein professioneller Eventveranstalter wie CityHunters schafft hier Abhilfe. CityHunters bietet eine Vielzahl von Betriebsausflügen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten an. Für eine Stadtrallye von CityHunters bietet sich die Wirtschaftshochburg Frankfurt ganz besonders an.

Frankfurts kulturelle Tradition und Gegenwart sind einmalig. Die Stadt bietet das Museumsufer mit fünfzehn hochkarätigen Museen entlang des Mains sowie das deutsche Jazzfestival, Goethes Elternhaus und vieles mehr. Vor diesem geschichtsträchtigen Hintergrund bietet die Firma CityHunters ein vielfältiges Portfolio an Events. Bei den Stadtrallyes lernen die Teilnehmer die Stadt und ihre Kollegen in einem neuen Licht kennen.

Betriebsausflüge wie die ganz Großen

Daniel Sekula, Geschäftsführer bei CityHunters, erklärt: “In einer erfolgreichen Firma sind Teambuilding-Maßnahmen der Schlüssel zum Erfolg. Global Player wie Google oder Facebook machen das vor. Ein Betriebsausflug entspannt die Stimmung und verbessert den Zusammenhalt unter Mitarbeitern.” Bei CityHunters sind ein strenges Hygienekonzept sowie eine umfassende Betreuung selbstverständlich. Somit können die Teilnehmer eines Events entspannt und versichert die verschiedenen Rallyes spielen. Durch den spielerischen Konkurrenzdruck lernen Kollegen bekannte Stärken aneinander zu schätzen und neue zu entdecken.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/frankfurt/betriebsausflug-frankfurt

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/frankfurt/betriebsausflug-frankfurt

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

