Franzi allein unterwegs

Vokabeln lernen im Galopp

Franzi, 13, ist in den letzten Tagen um gefühlte zehn Zentimeter gewachsen. Der Grund dafür: Alleine und völlig selbstverständlich holt sie ihr Pony „Rusty“ von der Koppel, putzt und sattelt es, hilft den Jüngeren beim Fertigmachen ihrer Ponys und startet schließlich mit vier neu gewonnen Freundinnen und einer Reitlehrerin auf einen kleinen Ausritt. Zwei davon sind Deutsche wie sie, die anderen beiden Französinnen, die ebenfalls hier in Irland Reiterferien machen – zum ersten Mal ganz alleine, ohne Eltern. Und dann ist da noch die sechzehnjährige Pferdepflegerin Sue, die Irin ist und nur Englisch spricht.

Wie klappt da die Verständigung? „Auf pferdisch“ lacht Franzi, und meint dann: „Nein, im Ernst: Ein bisschen von allem, mein Schulenglisch ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ein paar Wörter Französisch hab ich auch schon gelernt.“

Wer noch mehr Wert aufs Aufpolieren der Fremdsprachenkenntnisse legt und möchte, dass sich der Wortschatz später über Pferde-Fachvokabular hinaus erstreckt, kann für seinen Sprössling parallel zum Reitprogramm gleich Sprachunterricht mitbuchen: In kleinen Gruppen, mit lockerer Atmosphäre und direkter Anwendungsmöglichkeit des Gelernten in der Praxis ist der Lernerfolg garantiert.

Ob Franzi Heimweh hat, so ganz alleine weit fort von zu Hause? „Kein bisschen“ lacht sie, „dafür ist gar keine Zeit!“

Verantwortung übernehmen, Selbstvertrauen gewinnen und sich selbst neu erfahren lauten dabei die Schlüsselbegriffe, die jungen Reitern dabei helfen, neue Hindernisse überwinden zu lernen – sowohl im Sattel als auch im „richtigen“ Leben.

Speziell für alleinreisende Jugendliche, die zum ersten Mal alleine nach Irland reisen, bietet die Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung einen besonderen Service an: Am Flughafen Dublin wartet ein(e) BetreuerIn auf alle Teilnehmer und gemeinsam geht es dann mit dem Bus zum Reiterhof. Auch am Tag der Abreise wird Ihr Kind zum Flughafen begleitet und erhält Hilfe beim Check-In.

Eltern können ihren pferdebegeisterten Nachwuchs also beruhigt alleine losschicken und derweil eine ruhige Auszeit zuhause genießen.

Individuelle Beratung, Information und Buchung:

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung, Tel. + 49 (0)2244 92792-49, info@reitferienvermittlung.de, www.reitferien-in-irland.de, www.reitferienvermittlung.de

Das Reiseunternehmen Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Mehr Informationen und Kontakt unter: www.reitferienvermittlung.de

Kontakt

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung

Katja van Leeuwen

An den Eichen 1

53639 Königswinter

+49 2244 9279249

+49 2244 9279247



https://www.reitferienvermittlung.de

