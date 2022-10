Frauen können Handwerk

Der neue Schornsteinfegerinnen-Kalender 2023 ist da.

Frauen sind im Handwerk auf dem Vormarsch – das zeigt der neue Schornsteinfegerinnen-Kalender 2023. Und noch mehr: ein Berufsfeld im Wandel, das für junge Frauen hoch attraktiv ist – dank überzeugender Jobbotschafterinnen.

Sie tragen von Berufs wegen Schwarz und Zylinder. Sie sind Auszubildende, Gesellinnen oder Meisterinnen. Und sie wollen anderen Frauen Mut machen, typische Männerberufe zu ergreifen – der neue Schornsteinfegerinnen-Kalender 2023 ist da! Zwölf Titelporträts mit echten Vollblutglücksbringerinnen aus ganz Deutschland, die mit Charme und Power Lust aufs Handwerk machen.

SO SCHÖN KANN HANDWERK SEIN

Für den Kultklassiker, der zum 14. Mal erscheint, standen erstmals 12 Schornsteinfegerinnen und 3 Schornsteinfeger aus ganz Deutschland gemeinsam vor der Kamera. Sie wurden Ende Juli 2022 zu einem zweitägigen Fotoshooting in die Hauptstadt eingeladen. Der Berliner Modefotograf Ulrich Hartmann, der u.a. für ROLLING STONE, MARIE CLAIRE, HARPERS BAZAAR und ELLE arbeitet, inszenierte die Schornsteinfegerinnen über den Dächern Berlins.

ICH BIN EINE GLÜCKSBRNGERIN

Gut 10 Prozent der deutschlandweit tätigen Schornsteinfeger sind Frauen. Kamine kehren ist schon längst nicht mehr die Hauptaufgabe. Zum Aufgabenprofil zählen heute Energieberatungen, Emissionsmessungen, das Überprüfen von Lüftungs- und Wärmeanlagen, das Ausstellen von Energieausweisen und vieles mehr. Das Schornsteinfegerhandwerk hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Es ist technisch anspruchsvoller geworden. Genau das Richtige für unsere selbstbewussten und hoch qualifizierten Schornsteinfegerinnen. Und noch dazu sind sie als Glücksbringerinnen bekannt und beliebt – ein unbezahlbares Image.

PRODUKTINFORMATION | SCHORNSTEINFEGERINNEN-Kalender 2023

Wandkalender im Hochformat: 42,0 59,4 cm, 14 Seiten | ISBN: 978-3-9228-9023-2

Preis: 29,99 EUR (inkl. 1 EUR Spende an die „Glückstour“ – Aktion für krebskranke Kinder)

Die Schornsteinfeger Verlag GmbH wurde 1979 vom Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. – Gewerkschaftlicher Fachverband – gegründet und hat ihren Sitz in Erfurt. Anliegen des Verlages ist es, die gut 7.500 Mitgliedsbetriebe im Schornsteinfegerhandwerk

bei Weiterbildungen mit Publikationen zu unterstützen. Die Herausgabe von bundesweiten und regionalen Fachzeitschriften zählt zu den weiteren Aufgaben. In Kooperation mit der SIB Service GmbH wird überdies ein großes Sortiment an Arbeitskleidung, Ausrüstung und Werkzeugen für die Branche angeboten.

Mehr unter: www.schornsteinfegerverlag.de

