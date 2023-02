Der Frauenkongress 2023 in Rosenheim inspiriert, informiert und ermutigt

Rosenheim, 22. Februar 2023 – FrauenFAIRbandelt, eine Initiative von Maria Berndlmaier, veranstaltet zum Weltfrauentag am 8. März 2023 den Frauenkongress in Rosenheim.

Unter dem Motto „Frauen und Erfolg“ werden 10 hochkarätige Referentinnen inspirieren, informieren und ermutigen.

Auf dem Kongress werden Expertinnen wie

* Natascha Bröker, Selfmade-Millionärin und Autorin des Buches „Verlieb dich ins Geldmachen“,

* Business-Mentorin und Lifecoach Birgit Untermair mit ihrem Vortrag „Mimimi ist ausverkauft!“, oder

* Coach & Mentorin Constanze Baier mit „L(i)ebe unverschämt weiblich“ sowie

* Coach für Unternehmenspaare Manuela Holike „Die Frau für das UND“ und die

* Spirituelle Business-Mentoring Bianka Maria Seidl mit ihrem Vortrag „Mit der Kraft deiner Herkunft zu mehr Erfolg und Erfüllung im Business“ den Teilnehmerinnen wertvolle Tipps und Erfahrungen mitgeben.

„Wir wollen Frauen ermutigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und sich in Beruf und Karriere erfolgreich zu positionieren“, so Maria Berndlmaier, Initiatorin von FrauenFAIRbandelt und Veranstalterin des Frauenkongresses. „Wir bieten den Teilnehmerinnen eine Plattform, um zu vernetzen, sich auszutauschen und wertvolle Impulse zu bekommen.“

Das Event richtet sich an alle Frauen, die erfolgreich im Beruf sein wollen und ihr volles Potential entfalten möchten. Der Kongress bietet die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, von den Erfahrungen anderer Frauen zu profitieren und in inspirierender Atmosphäre zu lernen und zu wachsen.

Der Frauenkongress findet am 8. März 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr im Rosenheimer Kongresszentrum statt. Ab dem 9. Februar 2023 kostet ein Ticket 159 EUR. Weitere Informationen zum Kongress und zur Anmeldung finden Sie auf der Website von FrauenFAIRbandelt. https://bit.ly/3HBla2q

Tickets gibt es hier: https://bit.ly/3la5Ge3

Pressekontakt:

Maria Berndlmaier

Initiatorin FrauenFAIRbandelt

Email: info@frauenfairbandelt.de

Telefon: +49 123 456789

Über FrauenFAIRbandelt:

FrauenFAIRbandelt ist eine Initiative von Frauen für Frauen, die sich für Chancengleichheit und Fairness in Beruf und Gesellschaft einsetzt. Ziel ist es, Frauen zu ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Der Frauenkongress 2023 in Rosenheim ist ein wichtiger Bestandteil dieser Initiative.

Bianka Maria Seidl (geb. 1959) ist seit über 30 Jahren als selbstständige Chitektin im Bereich der energetischen Architektur sowie als Dozentin an der IHK, HWK und der TÜV-Akademie Süddeutschland tätig. Seit 2012 führt sie eine eigene Beratungspraxis im Klosterdorf Windberg, in der sie diverse Mentoring-Programme und eine Ausbildung in der schamanischen Ahnenarbeit anbietet.

Sie veröffentlicht regelmäßig Artikel in Fachmagazinen und schreibt Bücher.

