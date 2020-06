FREE NOW integriert Voi in Berlin

Nutzer können ab heute E-Scooter über die FREE NOW App buchen und bezahlen

Hamburg, 12. Juni 2020 – FREE NOW und die E-Scooter Marke Voi bauen ihre Partnerschaft weiter aus – jetzt auch in der Hauptstadt. Ab heute Vormittag können Kunden die E-Scooter des schwedischen Anbieters über die FREE NOW App freischalten und bezahlen. Berlin ist nach Hamburg und München die dritte Stadt, in der beide Marken diesen Service gemeinsam anbieten. Somit lassen sich neben Taxis und dem Mietwagenservice Ride jetzt auch E-Scooter über die App buchen. FREE NOW vollzieht damit einen wichtigen Schritt und baut sein Portfolio als Multiservice-Provider weiter aus.

Berliner fordern multimodale Angebote

Mit der Integration von Voi als Service für die “letzte Meile” spricht FREE NOW in Berlin ab heute Vormittag eine noch größere Zielgruppe an. “Wir freuen uns sehr, dass wir unser Portfolio mit einem starken Partner wie Voi ausbauen können. In Berlin sehen wir aktuell einen Wandel in Sachen Mobilität: Immer mehr Menschen steigen auf alternative Angebote um, wünschen sich aber eine bessere Vernetzung der Services untereinander. Vor allem die junge, tech-affine Zielgruppe sucht nach innovativen Mobilitätslösungen für den urbanen Raum. Mit der Integration der E-Scooter kommen wir diesem Wunsch nach und schaffen ein integriertes multimodales Angebot”, erklärt Alexander Mönch, Deutschland-Chef bei FREE NOW.

Mit der FREE NOW App können Nutzer ab heute Vormittag auf eine größere Auswahl an Mobilitätslösungen zugreifen. So kann man sich zum Beispiel ein Taxi oder einen Mietwagen mit Chauffeur buchen, um komfortabel einen Termin wahrzunehmen und im Anschluss mit dem E-Scooter zum Lunch oder zum nächsten Bahnhof zu fahren. “Wir gehen in diesen Monaten wichtige strategische Schritte, um uns als Multiservice-Provider breiter aufzustellen. Die Integration eines E-Scooter Angebots in Berlin passt perfekt in unser Konzept und ist für uns eine sinnvolle Ergänzung zu unseren bestehenden Services”, ergänzt Mönch.

Einfach und sicher mobil

Ab heute Vormittag ist die gesamte Voi E-Scooter Flotte in Berlin über die FREE NOW App verfügbar. Aufgrund des Lockdowns hatte Voi das Endkundengeschäft pausiert und die E-Scooter stattdessen für systemrelevantes Personal sowie öffentliche und private Institutionen zur Verfügung gestellt. Seit heute ist der offizielle Betrieb reaktiviert und die E-Scooter sind mit einem neuen Hygienekonzept und einer erhöhten Reinigungsfrequenz wieder zurück auf der Straße. Die Buchung eines Voi Scooters über die FREE NOW App ist einfach: Die Nutzer können sich mit ihrem bestehenden Konto anmelden und mit einem Klick auf das Scooter-Symbol im Start-Screen nach einem E-Roller in ihrer Nähe suchen. Alle verfügbaren Scooter können durch einfaches Antippen auf der Karte freigeschaltet werden. Nach der Fahrt muss der Nutzer nur noch einen sicheren Abstellort innerhalb des Geschäftsgebietes finden und die Buchung in der App beenden. Auch die Zahlung kann direkt getätigt werden.

Voi ist ab heute Vormittag in der FREE NOW App in Berlin verfügbar. Weitere Services anderer Anbieter werden in den nächsten Wochen integriert.

Alle Infos zur Voi Integration: https://free-now.com/de/voi

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. Es besteht aus den Verticals FREE NOW, Beat, Kapten und hive. Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten (Europa & Lateinamerika) und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. In der Summe beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Über Voi:

Voi ist ein schwedischer E-Scooter-Sharing-Provider, der sich darauf spezialisiert hat, gemeinsam mit öffentlichen und privaten Akteuren Mobilitätslösungen zu erarbeiten. Voi wurde 2018 in Stockholm gegründet und entwickelte sich durch die Kombination von Spitzentechnologie mit einem agilen, operativen Ansatz schnell zu einem der führenden Mobilitätsunternehmen in Europa. Angetrieben von der Vision einer modernen Stadt, in der intelligente Verkehrslösungen den städtischen Raum auflockern und für eine gesunde und nachhaltige Umwelt sorgen, strebt Voi danach, Menschen überall und jederzeit mobil zu machen. Mit den E-Scootern bietet das Unternehmen ein intelligentes und nachhaltiges Verkehrsmittel an, das sich leicht in moderne, intermodale Mobilitätskonzepte integrieren lässt und Städte beim Umdenken in der städtischen Infrastruktur unterstützen kann.

