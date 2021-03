FREE NOW und Hamburger Sozialbehörde bieten ab sofort freie Impffahrten mit Taxis in der Hansestadt an

Angebot gilt für alle Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre

Hamburg, 01. März 2021 – FREE NOW, Europas größter Taxivermittler, die Stadt Hamburg und weitere lokale Mobilitätspartner starten ein gemeinsames Angebot für freie Impffahrten in Hamburg. Ab sofort können sich alle Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind, ein Taxi für eine Fahrt zum Impfzentrum an den Hamburger Messehallen zum Nulltarif bestellen. Auch der Rücktransport wird von der Sozialbehörde der Stadt Hamburg komplett übernommen. Das Angebot gilt im Hamburger Stadtgebiet und ist ab heute zunächst auf unbestimmte Zeit verfügbar.

So können sich berechtigte Fahrgäste ein Taxi für eine Impffahrt buchen

FREE NOW erweitert damit sein eigenes Angebot rabattierter Impffahrten und kooperiert jetzt mit der Sozialbehörde in Hamburg: Im Rahmen der Initiative bietet FREE NOW Deutschland als digitale Vermittlungsplattform erstmals eine telefonische Hotline an. Unter der Telefonnummer 040/299960937 können sich Fahrgäste ein Taxi bestellen, indem sie die Abholadresse und die Abholzeit für ihren Impftermin angeben. Das Taxi wird dann fest für den Kunden reserviert. Die Fahrt ist für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenfrei. Auch die Rückfahrt vom Impfzentrum wird im Rahmen der Initiative von der Stadt Hamburg übernommen. Nach der Impfung wird der Impfling von einem Care-Team zum Taxistand am Ausgang des Impfzentrums begleitet. “Das Angebot der Stadt Hamburg zeigt Einsatz, ist sinnvoll und pragmatisch in der Umsetzung. Es wird obendrein die gesamte Taxibranche eingebunden, die aktuell jede Fahrt gebrauchen kann. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein und einen Beitrag dazu zu leisten, das Impfgeschehen in der Hansestadt zu unterstützen und gleichzeitig unseren angeschlossenen Fahrern zusätzliche Touren anbieten zu können”, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.

Unterstützung der Taxibranche in der Corona-Krise

Bereits im Corona-Jahr 2020 setzte sich FREE NOW mit schnellen Hilfsmaßnahmen für die Taxibranche ein. Alle Fahrzeuge wurden mit Trennwänden ausgestattet, Fahrerinnen und Fahrer erhielten Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus wurden Video-Schulungen organisiert und gezeigt, wie ein Fahrzeuginnenraum schnell und effizient gereinigt werden kann. Mit einer Spende an die Taxistiftung Deutschland e.V., freien Corona-Tests für Taxifahrer in der Hansestadt und einem europäischen Millionen-Budget für Impffahrten ging FREE NOW während des zweiten Lockdowns weitere Schritte, um die Taxibranche zu unterstützen.

Die aktuelle Initiative der Stadt Hamburg, die heute startet, integriert sich somit in einen umfassenden Corona-Maßnahmenplan, der sich sowohl an Fahrgäste als auch an angeschlossene Fahrer richtet.

Weitere Informationen: https://free-now.com/de/impftouren-hamburg/

FREE NOW Telefonnummer für Impftaxi-Buchungen: 040/299960937

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt), Kapten (ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. Insgesamt beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

