Freie Wahl: Einstellbares Weißlicht am Arbeitsplatz

Die UNILED II TUNABLE WHITE Gelenkarm ist eine flexible LED- Arbeitsplatzleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe. Das frei wählbare Weißlicht unterstützt die Ergonomie am Arbeitsplatz und sorgt für hervorragende Lichtverhältnisse.

Ergonomie am Arbeitsplatz umfasst nicht nur eine gut abgestimmte Arbeitsumgebung für eine gesunde Körperhaltung. Ein ergonomisch optimal ausgestatteter Arbeitsplatz zeichnet sich auch durch seine direkte und indirekte Beleuchtung aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn anspruchsvolle Sehaufgaben einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch nehmen.

Die LED-Arbeitsplatzleuchte UNILED II TUNABLE WHITE eignet sich besonders gut, um die ergonomischen Anforderungen an eine Arbeitsplatzbeleuchtung zu erfüllen: Die Leuchte ist flexibel, da das Licht über den Gelenkarm und ein Kopfgelenk exakt im Arbeitsbereich positioniert werden kann. Zudem kann die Lichtfarbe zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß gewählt werden. So kann die Beleuchtung am Arbeitsplatz der jeweiligen Stimmung, Tageszeit oder Anforderung angepasst werden, was zum Beispiel bei einer Oberflächen- und Detailprüfung unter verschiedenen Beleuchtungsszenarien von Vorteil sein kann.

LED2WORK setzt bei der LED-Gelenkarmleuchte UNILED II TUNABLE WHITE auf die TRI-R Technologie. TRI-R baut weißes Licht innerhalb einer LED so gleichmäßig auf, dass ein dem Sonnenlicht vergleichbares Farbspektrum mit einer Farbwiedergabe von Ra >98 entsteht – zum Vergleich: Sonnenlicht hat einen Farbwiedergabeindex von Ra 100. Die Strategie dahinter ist Human Centric Lighting – eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer steigert, indem ein natürlicher Tageslichtzyklus imitiert wird. So beugt eine Beleuchtung mit Human Centric Lighting auch einer zeitweisen Ermüdung am Arbeitsplatz vor. Darüber hinaus hat das Licht der UNILED II mit TRI-Technologie eine sehr hohe Kontrastschärfe und Farbtreue.

LED2WORK bietet die UNILED TUNABLE WHITE in verschiedenen Gelenkarmvarianten sowie mit stufenloser Dimmung an. Das Licht ist frei von UV- und Infrarotstrahlung. Neben 36 Monaten Gewährleistung wird die Lebensdauer der verbauten LED-Technologie mit >60.000 Stunden taxiert. Ein 110-240V Netzteil und eine Tischklemme zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

